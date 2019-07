Juulis vähenes Tartu rattaringluse rataste kasutamine. Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa sõnul on rattaringluse aktiivseid kasutajaid siiski 29 000.

"Esimene päev oli väga võimas, see oli 40 000 kilomeetrit korraga. Juuli alguses vaatasime, et on langenud 10 000 kilomeetri peale. Tegelikult juuli keskmine läbisõit on tänaseks 12 500 kilomeetrit päevas," rääkis Meeksa ERR-ile.

Oluliselt on jäänud vähemaks rataste lõhkujaid, Meeksa sõnul on selleks kolm peamist põhjust. "Üks asi on siis Facebooki erinevad grupid, nagu näiteks rattaringluse naabrivalve, mis on meid väga palju aidanud. Loomulikult ka politsei ja G4S-i valve."

Muutust märkab ka rattaringluse kasutaja Maario. "Häiris tohutult see, kuidas noortekambad lihtsalt lõbusõite tegid. Mina jäin kogu aeg pika ninaga. Nüüd erilist probleemi enam ei ole," rääkis ta.

Tartlased on praegu rattaringlusega rahul, selgub ERR-i reporteri küsitlusest inimeste seas. Võrreldes eelmise kuuga on rohkem rattaid igapäevaselt kättesaadaval.

Kohati on siiski probleeme, et rattaid ei ole võimalik vajalikul ajal kätte saada. Ühe kasutaja sõnul on mõnes kohas võib-olla liiga palju rattaid ja mõnes kohas jälle üldse pole, ning kasutaja ei mõista, miks see nii on.

Mitmetel sõitjatel kehtib veel kolmekuune tasuta prooviaeg. Roman Meeksa sõnul on aga praeguseks üle 2000 inimese soetanud endale tasulise rattaringluse kasutusõiguse. Enamjaolt on need päevapiletid ja hästi suure numbri selles osas andis Metallica kontsert möödunud nädalal. Kokku on päevapileteid ostetud 1440, aastapileteid 380.