Tartu linnatranspordi juhi Roman Meeksa sõnul oli uusi tingimusi vaja, sest täpsustamist vajasid mitmed punktid, mida esialgsete kasutustingimuste koostamisel ei osatud ette näha.

"Nii näiteks tuli meil kirja panna, et rattaringluse ratast võib lukustada ainult ratta küljes oleva lukuga, mitte isikliku rattalukuga," rääkis Meeksa. Samuti ei osatud esialgsete tingimuste koostamisel piisavalt arvestada vandaalide leidlikkusega. Uutes kasutustingimustes on nii reeglid kui rikkumise eest määratavad trahvid täpsemini fikseeritud.

Meeksa lisas, et uued tingimused ei mõjuta rattaringluse kasutajaid, kes järgivad reegleid, kuid soovitas kindluse mõttes neilgi sel nädalal kehtima hakkavate tingimustega tutvuda. Eeskätt on uuendatud tingimused mõeldud selleks, et ära hoida rataste hoolimatut kasutamist ja vandaalitsemist.

Nii nähakse uuendusena ette saja euro suurused leppetrahvid kasutajatele, kelle kasutajakonto andmed on valed või kes on loonud rohkem kui ühe rattaringluse konto. Samuti ootab leppetrahv kasutajaid, kes ei ole lukustanud jalgratast nõuetekohaselt, on andnud jalgratta või bussikaardi teise isiku kasutada, on jätnud jalgratta kohta, kus see ei ole lubatud või kes on jalgratta aku tühjaks sõitnud, transportinud jalgrattaga teist isikut või on ratast väärkasutanud muul moel.

Kasutustingimuste juurde on koostatud täpne hinnakiri, kui palju maksab ühe või teise lõhutud rattaosa parandamine. See tuleb lisaks trahvile kinni maksta lõhkujal.

Endiselt oodatakse rattaringluse kasutajatoe telefonile ja meilile teateid juhtumitest, kus rattaid ei kasutata heaperemehelikult. Võimalusel palutakse fikseerida ratta number, kellaaeg, asukoht ning teha foto vandaalitsejatest.