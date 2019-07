Keskkonnaagentuur on vastu jahimeeste soovile lasta tänavu Eestis 126 karu

Täpset karude arvu Eesti metsades ei ole keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Rauno Veeroja sõnul võimalik hetkel öelda, kuid tema andmetel läks Eelmisel aastal metsa talvituma umbes 750 karu.

Jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe sõnul on karusid Eesti metsades rohkem.

"Meil on niisugune internetikeskkond nagu JAHIS, kus on alates märtsist jahimeeste poolt tehtud kirjeid nähtud karude kohta ja neid on üle 1400. See muidugi ei tähenda, et see oleks 1450 karu, aga see tähendab seda, et meie hinnangul on karude arvukus kõrgem kui 750," rääkis Lillemäe.

Nii keskkonnaagentuur kui ka selts on teinud keskkonnaametile ettepaneku karude küttimismahu kohta. Veeroja andmetel tuleks küttida 70 karu.

"Kui küttida neid nüüd sellel määral nagu on teinud ettepaneku maakondlikud jahindusnõukogud, siis ületaks see asurkonna aastast juurdekasvu peaaegu kaks korda. Sellega ilmselgelt nagu karu arvukus hakkaks langema ja ilmselt siin juba aasta või kahe jooksul langeksime allapoole seda taset, mis on paika pandud karukaitsekavas ja ulukite ohjamiskavas. Ehk siis eesmärgiks on meil minimaalselt igal aastal Eestis säilitada vähemalt 60 samal aastal sigimises osalevate emaskarude hulk," ütles Lillemägi.

Lillemäe sõnul tuleks aga küttida 126, nii oleks tema sõnul võimalik tagada ka inimeste ohutus.

"Mida kõrgemaks läheb karu arvukus, seda rohkem tekib võimalusi inimesega kohtumiseks ja alati need kohtumised ei mõju inimesele hästi. Karude küttimise eesmärk ei ole mitte ainult ennetamine, vaid on ka nende inimpelgluse säilitamine. Et seda ei ole küll enne juhtunud, et karud Eestis nii julgeks on muutunud," lausus Lillemäe.

Keskkonnaameti jahinduse spetsialisti Margo Tanniku sõnul karud tänavu lõhkunud 250 mesitaru. Kahju tekitavad Veeroja sõnul eelkõige noored karud.

"Küttimise eesmärk ongi kahjude ennetamine. Meie soovitus on tähelepanu pöörata nendele noorematele isenditele just nendes piirkondades, kus on siis registreeritud karude tekitatud kahjustusi," rääkis Veeroja.

Karude küttimise lõplik arv lepitakse kokku järgmise nädala alguses.

"Lihtsalt meil on tunne, et tihtipeale meie arvamusega ei arvestata. Meie oleme nagu tellimustöö täitjad. Kui ühiskond ütleb, nii palju küttida, mida küttida. Meie teeme seda, lööme kulpi ja edasi!," teatas Lillemäe.