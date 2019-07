Peterburis tegutseva loomakaitseühingu Baltiskaja zabota o životnõh president Jelena Bobrova märkis Kokale saadetud kirjas, et jälgib murega Eestist tulevaid uudiseid, justkui tahetakse kaks Venemaalt pärit karu veel enne jahihooaja algust maha lasta, kirjutab Postimees.

"Need karud on pärit Toropetski bioloogilisest jaamast "Puhas mets", mis tegeleb vanemateta jäänud karupoegade rehabilitatsiooni ja nende loodusesse tagasisaatmisega," kirjutas Bobrova, rõhutades, et hoolimata sellest, et karud käivad sageli asulates, ei ole nad agressiivsust ilmutanud.

"Me tahaks väga, et te säästaksite nende karude elusid, selleks tuleks nad suunata üle piiri Pihkva oblastisse tagasi," märkis Bobrova, tuues ühe võimalusena välja paukpadrunid, mille abil karud Venemaale tagasi suunata ning teise võimalusena karude uinutamise uinutipüssiga, et nad seejärel toimetada tagasi sinna, kust nad tulid.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Marju Kaasik ütles, et ministeerium ei ole Venemaa organisatsioonile veel vastanud, kiri on praegu ettevalmistamisel.

Valgamaa jahimeeste ühistu juht Rein Rosenberg ütles nädala alguses ERR-ile, et Pihkvast Valgamaale ekselnud karud on viimasel ajal põhjustanud pahandusi ka Valgast eemal ning võimalus, et karud inimestest võõranduvad, on väike.

See võimalus, et karud lõpuks metsa tagasi lähevad, on Rosenbergi sõnul väga väike. "Meil on asustustihedus Eestis selleks liiga suur, et meil oleks võimalik neid karusid kuskile viia, kus nad inimestega kokku ei puutuks. Minu teada kõik need varasemad lahendused, mis on selliste loomadega olnud, on lõppenud ikkagi ära küttimisega," tunnistas Rosenberg.

Keskkonnaameti JAVE büroo jahinduse peaspetsialist Margo Tannik ütles, et karude lõpliku saatuse otsustab keskkonnaamet järgmise nädala alguses. "Muude lahendusvariantide kõrval on laual ka karude ära küttimise võimalus, seda küll viimase võimaliku lahendusvariandina. Senikaua soovitame Valga ümbruse inimestel olla ettevaatlikud. Karude vahetusse lähedusse ei maksa uudishimust kippuda, kuna tegu on ikkagi metsloomadega, kelle käitumine võib olla ettearvamatu," ütles Tannik.