Valgamaa jahimeeste ühistu juht Rein Rosenberg ütles, et Pihkvast Valgamaale ekselnud karud on lähipäevade jooksul põhjustanud pahandusi ka Valgast eemal ning võimalus, et karud inimestest võõranduvad, on väike.

Rosenberg ütles, et kuna Pihkva karude võime loodusest toitu leida ei ole hea, on nad otsustanud prügikastide kasuks. "See on see, mis on tekitanud suure probleemi täna. Ja nad ei karda ka üldse, see on ka teine lugu. Inimesena ei tea sa kunagi, mis ta võib järgmisena ette võtta," ütles Rosenberg ERR Menule, et karud on oma käitumisega ohtlikud nii iseendale kui ka inimestele.

Eile nähti üht Pihkva karudest Valga lähedal teed ületamas, aga pahandust põhjustasid nad ka nädalavahetusel. "Nad on Soorus käinud prügikaste üle vaatamas ja nädalavahetusel käisid nad ühe eramu juures, kus üks liigutas välise duširuumi ja pesemisasjad ühest kohast teise. Nad on ka Tsirguliina alevikus käinud prügikaste üle vaatamas ja ma tean, et üks eramajas olev inimene ei saanud hästi koju, sest karu oli oma toimetustega ees," loetles Rosenberg Pihkva karude tegemisi.

See võimalus, et karud lõpuks metsa tagasi lähevad, on Rosenbergi sõnul väga väike. "Meil on asustustihedus Eestis selleks liiga suur, et meil oleks võimalik neid karusid kuskile viia, kus nad inimestega kokku ei puutuks. Minu teada kõik need varasemad lahendused, mis on selliste loomadega olnud on lõppenud ikkagi ära küttimisega," tunnistas Rosenberg.

Karude tee võib lõppeda küttimisega

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts selgitas, et karu on suurkiskja ja temale jahipidamine toimub erandina. Juhul kui loom on ohtlik inimesele ja arvukus vajab reguleerimist, võib keskkonnaamet otsustada karu saatuse üle.

Keskkonnaameti JAVE büroo jahinduse peaspetsialist Margo Tannik ütles, et karude lõpliku saatuse otsustab keskkonnaamet järgmise nädala alguses. "Muude lahendusvariantide kõrval on laual ka karude ära küttimise võimalus, seda küll viimase võimaliku lahendusvariandina. Senikaua soovitame Valga ümbruse inimestel olla ettevaatlikud. Karude vahetusse lähedusse ei maksa uudishimust kippuda, kuna tegu on ikkagi metsloomadega, kelle käitumine võib olla ettearvamatu," ütles Tannik.

Ka Rosenberg rõhutas, et karuga pilti ei tohiks mitte mingil juhul teha. "Inimestele ma soovitan, et ärge minge jumala eest selfisid tegema. Tegemist on siiski metsloomaga, olenemata sellest, et ta inimest väga millekski ei pea. Vahetusse kontakti kindlasti mitte minna," ütles ta.

Rosenberg lisas, et Pihkva karud on Valgamaal leidnud arvatavasti sobiva koha, kuhu pidama jääda. "Nad on jõudnud oma metsateel, Pihkvast on nad lahti lastud, Valka välja ja nüüd nad on leidnud sobiliku koha, kus ei ole olnud ühtegi konkureerivat karu looduses alaliselt elamas, seetõttu on nad siia pidama jäänud," põhjendas ta.

Tõnis Korts ütles, et viimasel ajal on teated karude nägemisest nii sagedad, et kahjuks ei saa enam igale teatele eraldi reageerida. "See on juba mitte enam erand, aga igapäevane norm," ütles Korts Pihkva karude kohta.