Tõnis Balodise sõnul saadi kohe aru, et tegemist on mitte ühe vaid kahe karuga. Jahimeestel tekkis kohe mure, kuidas saaksid karud elusa ja tervena linnast välja nende tavakeskkonda tagasi, kirjutatakse EJS kodulehel.

"Autobaasi ja lasketiiru kandis hulkuva karuga oli lihtsam, kuna seal on võsa ja varjetingimusi, mistõttu leidis mesikäpp kergesti tee metsa," ütles Balodis. "Probleem oli esialgu ühe naisterahva koduaias tegutseva mesikäpaga. Tundus, et selle mõmmiku puhul on tarvis leida unerohtu, et suur loom magama saada ja linnast välja transportida."

Koos kolleegidega uuriti kiirelt karu uinutamise võimalusi. Nutikas karu aga otsis samal ajal ise väljapääsu ja tal õnnestus aia alt läbi kaevata ja liikuma saada. Tõnis Balodis sõitis aeglaselt karu järel ja suunas teda linnast välja. Karu liikus kutsekooli poole, möödus Alko 1000 kauplusest ja suundus Läti poole.

Jahimehed märkasid karude kõrvas ka plaate numbritega 1701 ja 1702. See andis tunnistust, et tegu on kuskil lahti lastud karudega.

Balodis teatas telefonitsi karudest ka ulukiuurijatele, aga viimastel puudus informatsioon nummerdatud mõmmidest. Seejärel uuriti karude kohta kohta jahinaabritelt Lätist, kellel info puudus. Edasi pöörduti naabrite jahimeeste poole Venemaal ja saadi teada, et tegemist on Pihkva oblastis lahti lastud mesikäppadega Polja ja Proshaga.

Tõnis Balodise sõnul tundub, et lõpp hea kõik hea ja ta soovis Poljale ja Proshale head matkamist ning loodab, et viimased edaspidi väldivad tiheasustatud punkte ja liiguvad ikka valdavalt looduslikus keskkonnas, kus nad ennast koduselt ja turvaliselt tunnevad.