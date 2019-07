Viimastel nädalatel on Valga vallas liikvel kaks noorkaru, kes ajakirjanduses ilmunud uudiste kohaselt pärinevad Venemaalt Pihkvast, seisab kirjas. Teateid karude nägemise ja nende tegevuse kohta on laekunud nii Valga linnast kui Sooru, Tsirguliina ja Õru asulatest. Toidu otsingul on metsloomad rüüstanud elanike aedu, takistanud liiklust, lükanud ümber prügikaste ja puistanud laiali nende sisu ning ühel korral on lõhutud kaupluse aken.

Praeguseks on teated karude tegevusest asulates muutnud igapäevasteks. Vallavanema sõnul järeldub sellest, et karud on nüüdseks harjunud inimeste lähedusest toitu otsima ning minetanud metsloomadele tavapärase inimpelguse. Kuigi senine kahju on varaline, kujutavad tiheasustusaladel liikuma harjunud karud potentsiaalset ohtu ka elanikele. Samuti kahjustab sage kokkupuude inimestega loomade võimalusi tulevikus iseseisva metsaeluga kohaneda.

Vallavanem palub keskkonnaministeeriumil ja keskkonnaametil kujunenud olukord kiiresti lahendada, et tagada piirkonna elanike turvalisus. "Teeme ettepaneku leida karudele uus ja sobivam elupaik, mis asuks inimasustusest piisavas kauguses."