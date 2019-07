Soojad ilmad panevad ka sinivetikad vohama

Peaaegu kogu Eestis on randade veetemperatuurid viimaste päevade palavate ilmadega üle 20 kraadi tõusnud. Lähipäevadel võib vesi aga veelgi soojemaks minna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tuul on võrdlemisi vaikne, ei sega sügavamate kihtidega ja temperatuur järjest kerkib, nii et nädala lõpuks kerkib 30 kraadi ümbrusse ja need on väga soodsad tingimused ka veetemperatuuri tõusuks," ütles keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak.

Soe vesi soodustab aga ka sinivetikate vohamist, mistõttu tuleks ujumiskoha valimisel tähelepanelik olla. Lastele, lemmikloomadele ja nõrgema imuunsüsteemiga täiskasvanutele võivad sinivetikad kahjulikku mõju avaldada.

"Sinivetikarikast vett sisse juues võivad tekkida sellised mürgistusnähud, mis sarnanevad väga tavagripi sümptomitega. Kokkupuutest võivad tekkida nahasügelemised ja sellised asjad," selgitas terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns.

Praegu on sinivetikad Liepkalnsi sõnul pigem merel ja rannas neid veel nii väga ei esine. Küll aga võivad nad sinna õigete tuulte ja rahuliku mere korral kergelt kanduda ja seetõttu on sinivetikate paiknemine vägagi muutlik.

"Suuremad massiivid on Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi sõnade kohaselt Hiiumaa põhjaosas ja võib-olla võimalik, et ka Väinameres," ütles Liepkalns.

Sinivetikad kaovad tavaliselt koos jahedamate temperatuuridega. Veetemperatuur hakkab tõenäoliselt langema uue nädala alguses.

"Siis võib ka natuke tugevamat ida- ja kirdetuult teha, nii et siis ilmselt Soome lahe ääres jälle veetemperatuur langeb," märkis Paljak.

Terviseamet soovitab enne ujuma minekut jälgida avalikku teavet ja randades ujumist lubavaid lippe.