Miks oli vaja venelastel oma laev sinna saata?

Ma mõtlesin sama asja peale. See tuntub natuke kummaline, et see sama tankerlaev, millega blokeeriti Kertši väin. Ja see oli ilmselgelt sõjaline erioperatsioon, mille käigus kolm Ukraina väiksemat sorti sõjalaeva rünnati ja kaaperdati novembris eelmisel aastal. Ta oli ikkagi osaline selles. Nüüd on ta küll tsiviilalus, ta ei ole sõjalaev, aga ta ikkagi oli osaline selles intsidendis.

Nüüd siis, pärast nimemuutust suunata see laev Ukraina Izmajili sadamasse... ma ei oska öelda, kas mängiti Vene ruletti või lihtsalt arvati, et ukrainlased ei pane tähele seda, et tegemist on sama laevaga, või koguni prooviti provotseerida, et vaadata, kas Ukrainal on või ei ole julgust midagi ette võtta.

Venemaa on olnud üsna vakne siiani. Mis nüüd järgnema hakkab?

Nad ikka reageerisid kohe üsna vihaselt nagu oleks võinud ka ette näha sellise asja puhul. Loomulikult süüdistati Ukrainat rahvusvahelise õiguse rikkumises ja kõiges muus. Ja eriti hoiatati meeskonna suhtes, et laevaperet kinni ei peetaks. Viimastes uudistes seisab, et Venemaa Kiievi saatkonna esindaja on teatanud, et meeskond on vabastatud või vabastatakse peatselt, nad on üle kuulatud, kuid laev jääb ilmselt veel Izmajili sadamasse ja SBU ja Ukraina prokuratuur uurivad, mis laevaga ikkagi tegemist on.

Selles mõttes see oli nagu kingitus Ukrainale, kuna Ukraina laevade ja laevameeskondade vabastamine, mis on kestnud juba peakaheksa kuud, ei ole kuidagi edenenud.

Kas see võib nüüd edeneda?

Loodame, sest nüüd on selline trump ka Ukraina käes selleks, et ka omalt poolt kaubelda ja tingida.