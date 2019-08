Sealjuures ei vabastata komandöri Denõss Grõtsenkot.

"Moskva Lefortovski ringkonnakohtu otsus, millega pikendatakse kaitsealuste Denõss Grõtsenko, Andri Dratši, Vjatšeslav Zintšenko, Mõhhailo Vasjuki, Bogdan Golovaši ja Serhi Popovi kinnipidamist kuni 24. oktoobrini, jäetakse jõusse. Kaitse apellatsioon on tagasi lükatud," ütles kohtunik.

Venemaa piirivalve ja eriüksused hõivasid möödunud aasta 25. novembril Kertši väinas kolme Ukraina laeva, mis olid teel Aasovi mere kaldal asuvasse Mariupolisse. Kõik pardal olnud 24 ukrainlasest meremeest peeti kinni ning Vene võimud süüdistavad neid piiririkkumises.

Ukraina ja lääneriikide hinnangul on Venemaa selline käitumine vastuolus rahvusvahelise õigusega juba seetõttu, et Krimmi okupeerimine ja annekteerimine on ebaseaduslik, kuid nimetatud intsidendi näol on tegu mereõiguse rikkumisega ka seda asjaolu arvestamata.

ÜRO meretribunal andis käesoleva aasta mai lõpus Venemaale korralduse hõivatud Ukraina alused ja kinnipeetud meremehed vabastada, kuid praktilist võimalust meretribunalil seda otsust jõustada ei ole ning Kreml on nimetanud tribunali otsust omakorda ebaseaduslikuks.

Venemaa president Vladimir Putin ütles juunis, et Ukraina meremeeste saatus võib saada seotud Ukrainas kinni peetud Venemaa kodanikega, kelle vabastamist Kreml soovib.