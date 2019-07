Lennuk, millega Vene meremehed kodumaale naasid väljus Moldova pealinnast Chisinaust ning maandus Domodedovos kell 3.37 kohaliku aja järgi, vahendasid Unian ja RBK.

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas neljapäeval, et pidas koostöös sõjaväeprokuratuuriga Odessa oblastis asuvas Izmajili sadamas kinni Vene lipu all sõitva tankeri Nika Spirit, mis Kiievi kinnitusel on tegelikult tanker Neyma, mida Venemaa võimud kasutasid eelmise aasta novembris Kertši väina kanali blokeerimiseks ja relvastatud operatsiooniks kolme Ukraina laeva vastu.

SBU teatas neljapäeva õhtul, et praegu tankeri pardal viibinud meremehed pole rahvusvahelist mereõigust ega Ukraina seadusi rikkunud ning seetõttu puudub ka põhjus nende edasiseks kinnipidamiseks.

"Lähtudes Ukraina seadustest ning mitte rikkudes Vene meremeeste õigusi ja vabadusi, on viimastele antud takistusteta võimalus naasta koju oma perekondade juurde," seisis SBU pressiteates.

Meremeeste vabastamist kinnitas neljapäeva õhtul ka Venemaa saatkond.

Kinni peetud tanker jääb aga endiselt Ukraina võimude kätte ning asub Izmajili sadamas.