Ironman lööb nädalavahetusel Tallinna ja Harjumaa liikluse sassi

Mullu esimest korda toimunud triatlonifestival kestab kokku viis päeva. Suurimad liikluspiirangud on laupäeval, kui toimub täispikk triatlon Ironman Tallinn.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on kõige keerulisem periood Tallinna liiklusele laupäeva hommikul Lennusadamast alates kuni Paldiski maanteeni, kui Lennusadamas ujumisdistantsi lõpetanud sportlased alustavad rattasõiduga. Rattadistantsi trass viib sportlased Harku, Saku ja Saue valda, kust naasetakse rattavahetuse lõpuks Tallinna.

Võistlus algab Lennusadamas kell 6:30, kui alustavad naised. Esimesed lõpetajad peaksid Vabaduse väljakule finišisse jõudma alates 14:30-st. Kell 17:30 suletakse rattarada võistlejatele. Finiš Vabaduse väljakul suletakse keskööl.

Väljaspool Tallinna on laupäeval rattadistantsiga seoses liikluseks suletud järgmised teed: Hüüru–Kiia–Vääna–Viti –Vääna-Jõesuu–Keila-Joa–Vääna–Kiia–Hüüru–Harku–Instituudi tee Laagrini– Tallinna väike ringtee Laagrist Sakuni.

Liikluskorralduse muudatused Harjumaal 3. augustil Ironmani ajal. Autor/allikas: Ironman Tallinn

Rattasõidule järgnev jooksudistants sulgeb 3. augustil terveks päevaks liikluse järgmistel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, Kalasadama tn, Põhja pst, Suur-Rannavärava tn (Põhja pst–Rannamäe tee), Rannamäe tee, Kanuti tn, Aia tn, Viru tänavast edasi läbi Raekoja platsi, Harju tänav kuni Vabaduse väljak, kus asub võistluse finiš.

Ühistranspordikorralduse muudatused Tallinnas 3. ja 4. augustil Ironmani ajal. Autor/allikas: Ironman Tallinn

Korraldajad kinnitasid, et kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja ka kodudest välja liikuma. Siiski palutakse arvestada võimaliku ooteajaga ning järgida liiklusreguleerijate märguandeid – võimalik ooteaeg võib olla kuni 30 minutit.

Ratta- ja jooksudistantsil korraldavad liiklust litsentseeritud reguleerijad. Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi siis, kui reguleerijad peavad seda piisavalt turvaliseks.

Liiklus avatakse kohe pärast võistlusdistantsi lõppu ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist.

Pühapäeval toob Tallinna linnaliiklusesse muudatusi samuti triatlonifestivali programmi kuuluv Škoda Laagri 4:18:4 lühitriatlon. Liikluse sulgemisega ajavahemikul 9:00 kuni 12:00 peab arvestama Kalaranna, Tööstuse (Kalaranna tn–Kopli tn vaheline lõik), Kopli (Tööstuse tn–Kaluri tn vaheline lõik) ja Pelguranna tänaval, samuti teistel Linnahalli lähiümbruses asuvatel tänavatel ja kergliiklusteedel.

LIIKLUSMUUDATUSED HARKU VALLAS 3. AUGUSTIL

LIIKLUSMUUDATUSED SAUE JA SAKU VALLAS 3. AUGUSTIL

MUUDATUSED TALLINNA ÜHISTRANSPORDIS 3. AUGUSTIL (KAART)

MUUDATUSED HARJUMAA MAAKONNALIINIDEL 3. AUGUSTIL

MUUDATUSED TALLINNA ÜHISTRANSPORDIS 4. AUGUSTIL (KAART)

Üritused algavad juba kolmapäeval osalejate registreerimisega. Neljapäeva õhtul toimub heategevusjooks ning reede õhtul laste võistlus Ironkids.

Abilinnapea Belobrovtsevi sõnul ei tekkinud mullu Ironmani ajal suuri probleeme ega esitatud suuri kaebusi. Võistlustrassi ääres elavate inimeste teavitamiseks on tehtud 46 000 otsepostitust. "Tegu on tähtsa üritusega, kus osaleb sportlasi 50 riigist. Tallinnal on väga hea meel, et siin taolised üritused toimuvad. Palume liiklejatelt kannatust, asi on seda väärt," ütles Belobrovtsev.

Üks korraldajatest, Ain-Alar Juhanson ütles, et mullu esmakordselt Tallinnas toimunud Ironman tõi Eestile hinnanguliselt kolm miljonit eurot tulu.

Ürituse ajal saab liikluskorraldust puudutavat teavet ka infotelefonilt numbril 51 511 72 (Tallinn) või 53 001 707 (Harjumaa).