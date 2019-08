Rammsteini liikmed esitasid Vene geivastasele seadusele väljakutse

Kuigi arvamusküsitluste kohaselt on venemaalaste keskmine arvamus geisuhete teemal viimase 14 aasta posiitiivseim, on geivaenulikud seisukohad endiselt laialdaselt levinud ning Venemaal kehtib ka nn homoseksuaalse propaganda vastane seadus, mida võimud sageli lisaks geidele ka laiema opositsiooni kahjuks tõlgendavad, vahendas Moscow Times.

Näiteks lõppenud kuul tapeti Peterburis tuntud opositsionäär, inimõiguslane ja LGBT-aktivist, kelle nimi oli natuke aega varem ilmunud veebilehel, kus kutsuti üles seksuaalvähemusi "jahtima".

Kõige selle taustal sai kindlasti laiema sümboolse tähenduse ka see, kui Lužniki staadionil laval olnud Rammsteini kitarristid Paul Landers ja Richard Kruspe laulu "Ausländer" ajal omavahel suudlesid. Mõlemad mehed on avalike allikate kohaselt heteroseksuaalsed pereinimesed, kuid Rammstein on ka varem geide toetuseks sõna võtnud või seda oma loomingus väljendanud.

Sama stseeni on Landers ja Kruspe Euroopa turnee ajal ka varem etendanud, kuid märkimisväärne ongi just see, et Venemaal sellest kohalikele reeglitele viidates ei loobutud.

Kontserdi salvestustest on kuulda, et üldiselt oli publik Rammsteini sellise trikiga rahul ning see on Venemaa sotsiaalmeedias rohkelt jagamist leidnud.

Ka Rammstein ise jagas fotot sellest hetkest hiljem oma Instagrami-kontol koos teatega "Venemaa, me armastame sind!".

Venemaa nn homopropaganda vastase seaduse kohaselt saab välismaalasi, kes propageerivad alaealiste seas ebatraditsioonilisi suhteid pidada enne riigist välja saatmist 15 päevaks kinni või karistada enne väljasaatmist 5000 rubla ehk umbes 71 euro suuruse rahatrahviga.