Elton Johni eluloofilm jõuab Vene kinodesse ulatuslike kärbetega

Neljapäeval toimus Moskvas filmi esilinastus ning ajakirjanikud märkasid koheselt, et puudu on kõik geisuhetele viitavad stseenid. Näiteks stseenid, mis kujutavad meestevahelist suudlemist või muid seksuaalse alatooniga hetki. Samuti on välja lõigatud stseenid, kus on näha keelatud narkootiliste ainete tarvitamist, vahendas Meduza.

Esilinastusel viibinud filmikriitik Anton Dolin nentis, et "Rocketmani" Vene versioonis on tsenseeritud ka viis minutit, mis on filmi kunstilise ülesehituse jaoks võtmetähtsusega. Cannes'i filmifestivalil filmi näinud kriitik Igor Moskvitin juhtis tähelepanu sellele, et Vene versioonis on filmi lõpust puudu osa, mis räägib sellest, kuidas Elton John kohtub oma elu armastusega. Samuti ei näidata seal fotot, mis kujutab neid õnneliku paarina.

Filmi Venemaal levitav ettevõte Central Partnership selgitas infoagentuurile TASS, et filmi tuli muuta, et olla kooskõlas Venemaa Föderatsiooni seadustega. Samas öeldi RIA Novostile kultuuriministeeriumist, et nemad levitajale mingeid soovitusi stseenide eemaldamiseks ei andnud. "See oli täielikult ettevõte enda otsus," märkis kultuuriministeeriumi pressiesindaja.

"Rocketmani" saab Venemaa kinodes vaadata alates 6. juunist ning filmi puhul on märge, et see on mõeldud vaid täisealisele publikule.

Käesoleva aasta märtsis tabas Hiinas sarnane saatus Freddie Mercury eluloofilmi "Bohemian Rhapsody". Tsensuuri tõttu oli sealt eemaldatud viis geisuhetele viitavat stseeni. Venemaal jõudis Mercury film kinodesse juba möödunud aasta novembris ja tsenseerimata kujul, ainsaks piiranguks oligi vaid märge, et tegu on täisealistele mõeldud filmiga.