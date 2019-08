"Kuivõrd elektritõukerataste ja jalakäijatele mõeldud muude sarnaste elektriliste abivahendite valdkond on kiirelt arenenud ning kaasnenud on ka kasutusaktiivsuse hüppeline kasv, siis nõustume, et see toob kaasa ka vajaduse kehtivad liiklusreeglid üle vaadata," seisab majandusministeeriumi vastuses Tallinna linnavalitsusele.

Linnavalitsus palus lisada liiklusseadusesse tõukerattaga liiklemise regulatsioon, sest praegu ei ole teised kergliiklejad suurt kiirust arendavate elektritõukerataste eest piisavalt kaitstud. Tõukeratta maksimaalseks sõidukiiruseks pakub linn 20 km/h.

Majandusministeerium kinnitas, et on elektritõukerataste kasutamisele täpsemate reeglite loomise töösse võtnud ning planeerib vastavad ettepanekud lisada eelmise aasta oktoobris algatatud liiklusseaduse jt seaduste muutmise eelnõu juurde.

"Oleme palunud osapooltelt erinevaid ettepanekuid liiklusseaduse muutmiseks, toimunud ja toimumas on arutelusid erinevate ekspertide ja huvigruppidega ning saadud sisendite pinnalt koostame omapoolsed ettepanekud. Omalt poolt töötame selle nimel, et järgmiseks elektritõukerataste hooajaks oleksid reeglid seaduses selgemad," seisab ministeeriumis vastuses Tallinna linnavalitsusele.

"Milline saab olema liiklusseaduse lõplik regulatsioon, on hetkel veel vara öelda, kuid Teie kirjas tehtud ettepanekud kattuvad suures osas ka seni laekunud seisukohtadega ning võtame need reeglite väljatöötamisel kindlasti arutlusele," teatas majandusministeerium.