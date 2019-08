Presidendi kantselei ei näe uue õigusnõuniku palkamiseks põhjust

Linnamäe ütles ERR-ile, et hetkel on see ametikoht küll täitmata, kuid riigipeale vajalik õigusalane tugi on tagatud. Seda, milliste õigusnõunike järele kantseleis vajadus tekib, otsustab Linnamäe sõnul president ise.

Linnamäe selgitas, et õigusküsimuste alal nõustab presidenti näiteks jurist Mall Gramberg.

"Kantselei (sh erinevate valdkondade nõunikud) ametnikud on siin selleks, et tagada riigipeale vajalik toetus oma töö tegemisel, sh erinevate seaduste väljakuulutamisel. Küsimus on, kas need kompetentsid on olemas ja vastus sellele küsimusele on, et on küll. Seda nii praeguste kantselei ametnike näol, aga vajadusel on riigipeal alati võimalus konsulteerida ka teiste ekspertidega ning võimalik on vajadusel ka tellida erinevaid analüüse ekspertidelt, kes ei ole kantselei palgal," kommenteeris Linnamäe.

Endine riigikohtu esimees Rait Maruste (RE) oli esmaspäeval Postimehes avaldatud arvamusloos kriitiline, et presidendil kui seaduste väljakuulutajal pole juba pikka aega õigusnõunikku.

Presidendi senine õigusnõunik Paloma Krõõt Tupay lahkus sellelt ametikohalt 2018. aasta 31. augustil.

10. oktoobril 2016 presidendiametisse asunud Kersti Kaljulaidi juurest on lisaks Paloma Krõõt Tupayle nõunikest lahkunud erinevatel põhjustel veel Liia Hänni, Kyllike Sillaste-Elling ja Merle Maigre.

Täitmata on ka presidendi digiühiskonna nõuniku ametikoht, kust veebruaris lahkus 2018. aasta augustis tööd alustanud Margus Mägi.

Käesoleva aasta 1. aprillist asus presidendi kliimanõunikuna tööle meteoroloog ja polaaruurija Timo Palo.

Nõunikena töötavad presidendi kantseleis veel majandusnõunik Heido Vitsur, julgeolekunõunik Peeter Kuimet, välisnõunik Lauri Kuusing, vabakonnanõunik Urmo Kübar.