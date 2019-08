Maruste: president võiks seadusi sagedamini riigikogule tagasi saata

Viimased presidendid on kahetsusväärselt vähe kasutanud oma õigust jätta seadus välja kuulutamata ja saata see riigikogule uuesti arutamiseks tagasi, leiab endine riigikohtu esimees Rait Maruste, lisades, et selline olukord ei ole kõige paremas kooskõlas põhiseaduse mõttega.