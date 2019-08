Eesti aukonsul: ametnikud ei mõista, et Ameerika on sama suur kui Euroopa

Eesti aukonsul Los Angelesis Jaak Treimani sõnul annab ta aastas kätte 75-90 Eesti passi, mõni üksik dokumendisaaja on Ameerika eestlane, enamasti on tegu aga kodumaalt tulnutega, kes uue passi saamise ajal kas õpivad või töötavad Ameerikas. Kolm-neli korda aastas tullakse Los Angelesi passi järele Hawaiilt.

"Hawaiilt Los Angelesi on umbes niisama pikk maa kui Tallinnast Afganistani. Need vaesed inimesed peavad ostma lennupileti, lendama seitse-kaheksa tundi, siis minu juurde sõitma ja siin on nad võib-olla viis minutit, siis nad peavad ööbima ja lennuki peale tagasi minema," kirjeldas Jaak Treiman oma praktika kõige drastilisemaid näiteid.

Vahetult enne suvepuhkust kodumaal andis ta passi kätte eestlasele, kes tuli sellele järele Salt Lake City'st (asub Utah' osariigis – toim). "Sealt Los Angelesi on sama pikk maa kui Tallinnast Varssavi," iseloomustas ta vahemaid Ameerikas.

Treimani sõnul on sama probleem ka Kanadas, Austraalias ja Suurbritannias elavatel eestlastel. Londonis töötava konsuli Merle Järve sõnul on nõue passile järele tulla sealsete eestlaste jaoks problem, sest selleks tuleb neil tihti töölt vabaks võtta, et Londonisse või aukonsuli juurde sõita, samas on see ka kulukas, kuna vahemaad on Suurbritannias suured.

"Meie töö ongi teha oma kodanike elu võimalikult mugavaks ja sellest oleks väga-väga suur abi, kui isikuttõendavad dokumendid saaks saata posti teel," ütles Järv.

Läti ja Leedu kodanikele toob kuller passi, kuid nad peavad selle teenuse ise kinni maksma. Suurbritannia saadab oma kodanikele passid postiga. "Inimesed, kellel lapsed on kahe kodakondsusega, imestavad, et miks nüüd Eesti ei saada, miks ma pean tulema ekstra järele," rääkis konsul.

Treiman nimetab selliseid retki passi järele otsesõnu inimeste piinamiseks ja talle jääb riigi käitumine oma kodanikega arusaamatuks, sest juba kolm aastat lubab seadus passi kulleriga kätte toimetada.

"Minu arvates on põhiküsimus, kas politsei- ja piirivalveamet teeb seadusi või teeb seda riigikogu. Riigikogu on seaduse vastu võtnud, kas nüüd on mõnel ametnikul õigus istuda selle peal ja mitte edasi viia?" ei saa aukonsul tekkinud olukorrast aru. Treimani sõnul peaks võõrsil elavatel eestlastel olema õigus saada pass kätte sama hõlpsasti kui kaasmaalastel kodumaal.

Politsei- ja piirivalveamet kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et lähiaastatel peaks välismaal passi saamine muutuma hõlpsamaks, sest üle maailma avatakse paarkümmend keskust, kus neid väljastatakse. Treimani arvates pole see aga lahendus.

"Kui neid kätteandmispunkte tehakse 20 üle maailmas, siis ikkagi tuleb sinna järele minna ja kus need Ameerikas hakkavad olema? Mitu punkti nad siia panevad? Nad ei saa aru, et Ameerika on sama suur kui Euroopa! Ma ei ole kindel, et see rahvas on kunagi Eestist eemal käinud," tõdes ta.

USA pass saadetakse Ameerikas koju tavalise postiga, Läti kodanikele USA-s toob passi kätte kuller. Eesti passid viib kuller küll aukonsulile kätte andmiseks, aga mitte passisaajale. Seetõttu jääbki Treimanile arusaamatuks, miks ei võiks kuller Eesti passe otse kätte anda, kuivõrd seadus seda lubab.

Aukonsul on Eesti ametnike tegevusest nii nördinud, et kaalub õiguskantsleri poole pöördumist, sest ta ei pea võõrsil elavate Eesti kodanike sellist kohtlemist õigeks.

"Teine küsimus on - kes on seaduseandja, kas riigikogu või ametnik? Ja kas seadus on seadus, kui seda ei rakendata?" soovib ta selgust.