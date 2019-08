PPA ei pea kullereid passide kättetoimetamisel turvaliseks lahenduseks

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) lubadus hakata Eesti passe kulleriga koju saatma tekitas passide taotlemisega tegelevates ametnikes hämmeldust, sest lahendus on kallis ja ebaturvaline. Seni on riik lähtunud põhimõttest, et passi taotluse saab küll internetis esitada, kuid selle kätteandmisel tahab riik silmast silma veenduda, et saaja on õige inimene.

Eestis kehtib juba kolm aastat seadus, mis lubab isikuttõendava dokumendi inimesele kulleriga kätte toimetada, kuid tegelikult seda ei täideta. Kui Eestis oleks tegu mugavusteenusega, siis võõrsil elavad eestlased peavad teinekord lendama tunde, et viieminutilise kohtumise jooksul oma pass kätte saada.

"Hawaiist Los Angelesi on umbes niisama pikk maa kui Tallinnast Afganistani. Need vaesed inimesed peavad siis lennupileti ostma, seits-kaheksa tundi, võib-olla natukene vähem lennukiga sõitma, et minu juurde tulla, minu juures on nad võib-olla viis minutit, siis nad peavad ööbima ja siis lennuki peale tagasi," kirjeldas Eesti aukonsul Los Angeleses Jaak Treiman "Aktuaalsele kaamerale" USA-s elavate eestlaste vintsutusi Eesti passi kättesaamisel.

Treimani nimetab riigi sellist käitumist otsesõnu inimeste piinamiseks ning talle jääb arusaamatuks, miks passe ei saadeta kulleriga, kuigi seadus seda lubab.

"Eesti maksumaksja võimekust arvestades peame me valima ühe lahenduse, kuidas inimeseni jõuda kõige mugavamal viisil, aga turvaliselt, sest kui riik annab isikuttõendava dokumendi isikule, siis riik annab garantii, et see isik on see isik. Maksuamet, maanteeamet juhilubadega, pangad töötavad selle identiteedi peal, mille riik on öelnud. Ehk riik peab olema väga veendunud, et dokumendi taotles õige isik ja kätte sai õige isik," põhjendas politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo juht Margit Ratnik, miks riik dokumente väljastades seadust ei täida.

Ratniku sõnul saab lähiajal kõiki korduvaid isikuttõendavaid dokumente taotleda internetist, kuid kulleriga neid saatma ei hakata, kuna see on maksumaksja jaoks kallis.

"See tehnoloogia, mis kontrollib dokumendi liikumist alates trükkimise faasist kuni logistikasse panemiseni ja väljastamiseni, see logistiline vaade kajastub kõik infosüsteemides ja üle riigi suhtleb ta erinevate infosüsteemidega, kasutame selleks X-teed ja kõik see tehnoloogia on äärmiselt kallis," selgitas Ratnik.

Välisminister Urmas Reinsalu teatas aga üllatuseks PPA-le eelmisel nädalal valitsuse pressikonverentsil, et lähiajal hakatakse kulleriga toimetama passe kätte neis riikides, kus on olemas turvaline postiteenus.

"Valitsuses oli üksmeelne seisukoht, et see on mõistlik ja tegelikult jutt oli sellest, et kõige hiljemalt on seda võimalik rakendada aastast 2022 rahaliselt, aga valitsus leppis kokku, et vaadatakse augustikuus rahalisi võimalusi, et seda juba varem rakendada," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul vastutab dokumentide turvalisuse eest nende väljastaja, aga arvestades tänapäeva tehnoloogilisi võimalusi võib Eesti seda endale lubada.

PPA töötab praegu selle nimel, et paari aasta pärast hakkaksid Eestis ja Soomes väljastama passe riigihankega leitud ettevõtted, kellel on teenindused ka väljaspool keskusi, olgu nendeks siis näiteks Telia või Omniva. Seejärel on kavas välismaal hakata Eesti passe analoogselt väljastama.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annuse sõnul pole seni passide kulleriga kättetoimetamist kavandatud, sest see nõuab IT-arendust. Seni on raha kulunud olulisemate arenduste peale. Pärast valitsuse otsust, saab ministeerium teha kalkulatsiooni ja vastava arenduse planeerida.