Soome alkoholimonopoli T-särk pälvis kriitikat

Soome riiklik alkoholimonopol hakkab neljapäevast müüma T-särke, millel olev kiri on pälvinud kriitikat, sest selles nähakse üleskutset joomarluseks. Ettevõtte väitel on aga T-särgi sõnum vastupidine.

T-särgil oleva sõnumi näol on tegu sõnamänguga, mis viitab kuulsa Soome laulja Irwin Goodmani loole "Ei tippa tapa" ("Tilk ei tapa"). Alko särgil on aga kirjas "Ei tippa, vaan tapa" ehk "Mitte tilk, vaid tava" ning mõistet "tava" rõhutades üritab ettevõte enda sõnul edendada kultuurset alkoholitarbimist, kirjutab Helsingin Sanomat.

Uuest T-särgist sotsiaalmeedias teavitanud Alko väitel toetab hüüdlause riikliku monopoli peamist ülesannet ja tõstatab arutelu, mis puudutab alkoholi tarbimise mõõdukust ning alkoholi mõju tervisele ja suhetele lähedastega. Kevadest saadik on selliseid T-särke kandnud üritustel Alko töötajad.

Alko julkaisee #eitippavaantapa-paidan myyntiin. Alkolaisten päällä nähdyt t-paidat ovat olleet niin kysyttyjä, että tilaisuus haluttiin tarjota myös kiinnostuneille. Tuotteita on rajallinen määrä myynnissä #alkofi-verkkokaupassa 8.8. lähtien. https://t.co/WX4betSMU8 — Alko Oy (@Alko_Oy) August 5, 2019

Twitteris pälvisid hüüdlausega T-särgid aga koheselt kriitikat ning paljude arvates ei ole mõõdukus esimene asi, millele hüüdlauset lugedes mõtlema hakatakse. Osa pidas üleüldse kahtlaseks, et riiklik monopol müüb riideid, mida võib kas või kaudselt pidada üleskutseks alkoholi tarvitada. Ning soovi korral võib sama lauset tõlgendada kui ideed, et alkoholi joomine võiks olla igapäevane tava.

Märkimisväärne on ka see, et 1991. aastal surnud laulja Irwin Goodman paistis Soome avalikkuses silma rohke alkoholitarbimisega ning "Tippa ei tapa" polnud kaugeltki ainus laul, mis joomisest ja põhjamaisest joodikuelust pajatas.