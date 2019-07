Artiklis "Iltalehti jälgib laevareisi Tallinnasse: Eesti alkoholiaktsiis täna langes - hinnad on selgelt kukkunud, inimesed on liikvel kärudega" sisuks on see, kuidas Iltalehti ajakirjanikud läksid 7.30 Helsingist väljunud Tallinna laevale, et jälgida, kuidas päeva esimesed reisijad end uutes tingimustes tunnevad.

Alkoholipoliitika Eestis ja Lätis pälvis esmaspäeval tähelepanu ka teise Eesti naaberriigi meedias - näiteks uudisteportaali Lenta.ru esiuudiseks oli RIA Novosti ülevaade sellest, kuidas Eesti ja Läti on teineteisele viimasel ajal "aktsiisisõja" kuulutanud.

Esmaspäeval jõustus Eestis alkoholi-, tubaka- kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muudatused, millega vähenevad õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärad 25 protsenti.

Alkoholiaktsiisi langetamisega antakse ettevõtjatele võimalus alkoholi hinda langetada, et saada kontrolli alla 2015. aastal hoogustunud piirikaubandus Lätiga. Alkoholi odavnemisel võivad väheneda Lätist soetatud alkoholi kogused ja kasvada Eestist ostetud alkoholi kogused, seisab eelnõu seletuskirjas.

Valitsuskoalitsiooni hinnangul võivad alkoholi odavnemise tulemusena väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sealhulgas põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.

Riigikogu täiskogu istungil hääletasid seaduse muutmise poolt 70 riigikogu liiget ja vastu oli üheksa saadikut.

Teise lugemise käigus tegi rahanduskomisjon täienduse, mille eesmärk on ennetada aktsiisikauba, millelt on juba Eestis aktsiis tasutud, vedu Eestist teise liikmesriiki ja sealt tagasi Eestisse uue madalama aktsiisimaksu rakendumiseks. Eestis juba korra tarbimisse lubatud kaubale kohaldatakse seetõttu esmakordsel tarbimisse lubamisel kehtinud aktsiisimäära.