Saaremaa vald tahab muuta tuuleenergeetika teemaplaneeringut

Saaremaa kaardil on märgitud alad, kuhu aastaid tagasi kehtestatud teemaplaneeringu alusel saaks tuuleparke püstitada. Nüüd, kui saart ühendav vald loob juba oma üldplaneeringut, tahetakse taas nullist hakata välja selgitama tuuleparkide jaoks sobivaid alasid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Idee ei ole selles, et hakata leidma nüüd ilmtingimata uusi tuuleparkide asukohti. Mõte on pigem selles, et see teemaplaneering, mis on maakonnaplaneeringu osaks, on kümme või enam aastat vana ja olukord on muutunud. Vahepeal on tekkinud näiteks Muhu radar. Aga igal juhul ei ole mõte see, nagu on ringlema läinud, et tahetakse avada see teema nii, et Saaremaa on tulevikus tuulikutega kaetud. Sellist ideed ei ole keegi võtnud," selgitas Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija.

Arendajatele loomulikult meeldib energia, mis saarest iga päev üle vuhiseb ja nemad tahaksid selle hea meelega tuulikutega kinni püüda.

Praegu on Saaremaal 15 elektrituulikut. Planeeringuprotsess on veel viie tuuliku püstitamiseks, aga ambitsioonid oleksid veelgi suuremad. Peamiseks takistuseks on elektrivõrk.

"Kui nüüd ühel hetkel jõuame nii kaugele, et Saaremaa elektrivarustus jõuaks paremaks, siis on siin potensiaali küll, kuhu panna. Ja Saaremaal on ka selliseid alasid, kuhu saaks tuulegeneraatoreid püsti panna. Kui suudame minna kõrgusesse, kus alati tuul puhub, siis Saaremaa võiks oma elektri saadagi sellest samast tuulest, mida siin saaks toota," rääkis arendaja Harry Raudvere, kelle sõnul võiks tema firma ehitada saarele kümmekond tuulikut.

Eestlastele millegi pärast ei meeldi elektrituulikud või vähemalt mitte oma elukoha läheduses. Eksperte pole vaja selle hinnangu saamiseks Saaremaale tuua. Salme elanikud võivad vabalt oma arvamused avaldada.

Salme alevikus elava Jaanus Reede õuele paistavad tuulikulabad ära, kuigi elab neist enam kui poole kilomeetri kaugusel.

"Läänetuuled, mis meil on valdavad tuuled, ja tuulikud meist just lääne poole jäävadki - on selline tunne nagu elaksime mingi tehase või tööstuskompleksi kõrval, sest selline tööstusmüra on pidevalt õuel. Mitte mingil juhul me neid juurde ei soovi," ütles Reede.



Majandusministeeriumi seisukoht on, et elektrituulik peaks eluhoonest jääma vähemalt kilomeetri kaugusele. Erandid saavad olla ainult vastastikusel kokkuleppel maaomanikuga.