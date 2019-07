Mereala planeering lubaks tuuleparke kolme piirkonda

Suurim ala jääb Saaremaast edelasse ning selle pindala on umbes 128 000 hektarit, 60 000 hektarine ala jääb Ruhnu saares põhja poole ning kolmas ala on Kihnu saares lõunas ja selle pindala on üle 65 000 hektari, kirjutab esmaspäevane Eesti Päevaleht. Lisaks on üks väiksem ala planeeritud ka Saaremaast loodesse.

Potentsiaalsete tuuleparkide aladele seadsid piirangud Väinamere looduskaitsealad ning samuti ei hakataks tuulikuid ehitama Soome lahte, kuna see on liiga sügav.

Martin Kruus taastuvenergia ettevõttest Sunly ütles lehele, et tema hinnangul on eskiislahenduses ettenähtud alad tuuleenergiale piisavalt suured, kuid need on olemasolevast infastruktuurist väga kaugel, mis teeb sinna tuulikute rajamise väga kalliks.