USA ärgitas Venemaad ja Hiinat katkestama majandussuhteid Venezuelaga

"Me saadame signaali kolmandatele osapooltele, kes tahavad Maduro režiimiga äri ajada: olge äärmiselt ettevaatlikud," lausus USA presidendi Donald Trumpi riikliku julgeoleku nõunik John Bolton Peruu pealinnas.

"Pole mingit vajadust seada ohtu oma ärihuvid Ühendriikidega selleks, et lõigata kasu korrumpeerunud ja surmasuus režiimist," sõnas ta.

Ühendriikide julgeolekunõunik edastas sõnaselge hoiatuse Venemaale ja Hiinale, öeldes, et nende toetus Maduro režiimile on väljakannatamatu.

Bolton ärgitas Venemaad loobuma halvale panusele kindlaks jäämast ja ütles Hiinale, et kiireim viis oma Venezuelale antud laenude tagasi saamiseks on toetada riigis uut legitiimset valitsust.

Ladina-Ameerika riikidest ja Kanadast koosneva Lima Grupi konverents algas päev pärast seda, kui Trump käskis külmutada kõik Venezuela valitsuse varad Ühendriikides ja keelas tehingud selle ametivõimudega.

Trumpi valitsus on otsusekindel Maduro võimult tõrjumises ja toetab Venezuela opositsioonijuhi Juan Guaido plaani moodustada üleminekuvalitsus ja korraldada uued presidendivalimised.

Valge Maja pressiesindaja Stephanie Grisham teatas teisipäeval jõulises avalduses, et "Maduro diktatuur peab lõppema, et Venezuela saaks stabiilse, demokraatliku ja jõuka tuleviku, mis oleks vaba sotsialismi õudustest, mis seda kunagi suurepärast riiki on laastanud".

Vene välisministeerium teatas teisipäeval, et Venezuela varade külmutamiseks puudub õiguslik alus, ja lisas, et "ühelgi riigil ei ole õigust dikteerida majanduslike repressioonide teel teisele oma soove".

Caracas on tauninud USA otsust kui Trumpi valitsuse "järjekordset tõsist agressiooni meeleavaldse majandusterrorismiga Venezuela rahva vastu".

Lima Grupi kohtumine langeb ajale, kui Maduro ja Guaido esindajad peavad Barbadosel Norra vahendusel kõnelusi. Venezuela vaenupoolte esimene läbirääkimisvoor peeti mais Oslos ning sellele on järgnenud veel kolm vooru Kariibi mere saareriigis.

Caracase väitel näitavad USA sanktsioonid, et Washington ja selle liitlased on pühendunud poliitilisele dialoogi läbikukkumisele, sest kardavad selle tulemusi ja sellest saadavat kasu.

Boltoni sõnul ei suhtu Maduro kõnelustesse tõsiselt. Julgeolekunõunik märkis, et Trumpi otsus "annab USA valitsusele volitused tuvastada, võtta sihikule ja kehtestada sanktsioonid kõigile, kes jätkavad Maduro mittelegitiimse režiimi toetamist".

See lõikab Maduro režiimi ära globaalsest finantssüsteemist ja süvendab selle rahvusvahelist isolatsiooni, lausus Bolton.

Ühendriikide sanktsioone ei kohaldata Guaido ja tema ametnike ning "humanitaarvaldkonnaga seotud tehingute suhtes", teatas USA välisminister Mike Pompeo avalduses. "See ei ole embargo," lisas ta.

Lima Grupi kohtumisele kutsuti umbes 100 riiki, kuid paljud neist - teiste seas Venezuela liitlased Venemaa, Hiina, Kuuba ja Türgi - sellel ei osalenud.

Kohtumisel osalevad teiste seas Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Jaapani, aga ka Euroopa Liidu ja Ameerikate-vahelise Arengupanga esindajad.

Majanduskriisist räsitud Venezuela vajus poliitilisse kaosesse jaanuaris, kui rahvusassamblee juht Guaido kuulutas end ajutiseks presidendiks ja süüdistas Madurot võimuhaaramises.