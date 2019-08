Uute sõiduautode müük kasvas juulis 13,5 protsenti

Eestis leidis juulis ostja 426 uut sõiduautot, mida on ligi 300 sõidukit ehk 13,5 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.

Kokkuvõttes on tänavu seitsme kuuga müüdud 16 359 uut sõiduautot, mis ületab möödunud aasta sama perioodi tulemuse 0,2 protsendiga, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

Jätkuvalt on tarbijate hulgas populaarsemateks segmentideks keskmised maasturid ja väiksemad keskklassi autod, milliste osakaal oli juulis vastavalt 26,3 ja 23,8 protsenti. Hübriidautod moodustasid juulis umbes kümnendiku kogu müügist ja elektriautosid müüdi kokku 12.

Automarkidest oli juulis populaarseim Toyota, mida müüdi 456. Teise koha sai Škoda 345 autoga ja kolmas oli Renault 231 sõidukiga. Ka mudelitest olid edukaimad kaks Toyota mudelit – Corolla ja RAV4, mida tarbijad ostsid vastavalt 162 ja 159. Järgnes Škoda Octavia 119 autoga.

Tarbesõidukite müük on tänavu olnud kerges languses ja see jätkus ka juulis, mil müük jäi 1,2 protsenti alla möödunud aasta juulikuu tulemusele. Seitsme kuu kokkuvõttes on tarbesõidukite müük langenud 6,3 protsenti.

Automarkidest oli edukaim Peugeot 102 müüdud sõidukiga, järgnes Citroen 93 müüdud tarbesõidukiga. Kolmandal kohal oli Toyota 50 sõidukiga. Veokite segmendis oli ülekaalukalt edukaim Scania, mida müüdi juulikuus kokku 41.