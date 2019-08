Wales tahab Šotimaa eeskujul alkoholile miinimumhinda kehtestada

Wales tahab kehtestada alkoholiühiku miinimumhinnaks 50 penni. Praegu maksab 70 protsenti alkoholijookidest alla selle, nii et see tooks kaasa hinnatõusu. Näiteks pudel veini peaks maksma eurodesse arvestatult vähemalt 5 eurot ja 12 senti.

Portugal ei ole sellega aga nõus ja esitas Euroopa Liidu korra kohaselt üksikasjaliku arvamuse. Dokumendis märgitakse, et miinimumhinna kehtestamine on vastuolus Euroopa Liidu vabakaubanduse põhimõtetega. Paljude Portugali veinieksportijate hinnad on väiksemad kui plaanitav miinimumhind ja see tähendaks märgatavat hinnatõusu. Portugallased pelgavad, et see vähendaks ka nende veinide konkurentsivõimet Walesi turul.

Portugali üksikasjaliku arvamuse tõttu tuli Walesil miinimumhinna kehtestamine edasi lükata ja esitada Portugalile oma selgitused. See tähtaeg saab 21. augustil täis ja Wales loodab uue korra kehtestada järgmise aasta algusest.

Šotimaal kehtib alkoholile miinimumhind juba eelmise aasta maist, kuigi Portugal, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja Bulgaaria olid ka selle vastu. Vastuseisu avaldas ka Šoti Viski Assotsatsioon. Vaidlused kestsid mitu aastat, aga lõpus otsustas kohus, et šotlaste plaan ei ole Euroopa õigusaktidega vastuolus.

Uuringud näitavad, et eelmisel aastal vähenes Šotimaal alkoholi ostmine madalaimale tasemele alates 1990. aastate algusest, mil statistikat koguma hakati. Tõsi, ka tervishoiuametnikud tunnistavad, et viimase kümne aasta jooksul on alkoholi tarbimine pidevalt vähenenud ja uut rekordit ei saa pidada ainuüksi miinimumhinna kehtestamise tulemuseks. Šotimaal juuakse ikkagi rohkem alkoholi kui Inglismaal või Walesis, aga vahe on vähenenud.

Kui eestlased sõitsid odavama alkoholi pärast Lätti ja soomlased Eestisse, siis šotlased käivad Inglismaal või tellivad sealt joogid neti kaudu koju. Poepidajad toovad näiteid, kuidas varem siidrit eelistanud kliendid on pärast hinnatõusu hakanud ostma veini.

Igatahes loodavad ka Walesi poliitikud, et miinimumhinna kehtestamine vähendab joomist, säästab vähemalt ühe inimelu nädalas ja vähendab alkoholi tõttu haiglasse sattumist 1400 juhtumi võrra aastas.