Potentsiaal rahvusvaheliste suursündmuste Eestisse toomisel on kasutamata

"Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035 koostamise ettepanek" hõlmab sel korral ka turismi, mida varasemalt käsitleti Eesti riiklikus turismiarengukavas 2014–2020.

Arengukavas märgitakse, et suuresti on kasutamata Eesti potentsiaal suurte rahvusvaheliste sündmuste Eestisse toomisel.

"Rahvusvahelist huvi pakkuvate ja laialdase meediakajastusega sündmuste toimumine Eestis aitaks oluliselt kasvatada turismiekspordi lisandväärtust. Rahvusvahelised suursündmused, spordi- ja kultuurisündmused ning ärifestivalid aitavad suurendada väliskülastajate ööbimiste arvu ja kulutusi sihtkohas, vähendada turismi sesoonsust ning neil on oluline majanduslik mõju Eesti eri piirkondadele."

Arengukavas on ka kirjas, et Eesti kui turismisihtkoha senine turundus ei ole piisav rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks. Praegu on kasutamata Eesti ainulaadsed eelised, milleks on puhas keskkond, toit, õhk ja vesi, mis on olulised argumendid nii Eesti turundamisel turismisihtkohana kui ka Eestist pärit toodangu ja toodete turustamisel.

Uue arengukava järgi võetaks arvesse muutuvat reisikäitumist ja uusi tarbijagruppe. Uued internetiajastul üleskasvanud põlvkonnad reisivad pigem omal käel ja on nõudlikumad. Arendatakse ka konverentsi- ja ärituristide arvu ning siinviibimise kestvust, mis toob kaasa maksujõulisemad külastajad.

Eesti on vähe tuntud turismisihtkohana ja suures sõltuvuses lähituru lühireisidest. Lähiturgudel on vaja turiste säilitada ning kasvavatel kaugematel turgudel neid juurde saada.

Turismi arendamiseks on esmatähtis rahvusvaheliste ühenduste stabiilsus, olemasolevate lennuühenduste tihendamine ja uute otselennuühenduste loomine nii Euroopa kui kaugemate sihtkohtadega. Parandatakse ka riigisisest transporti ja piletisüsteeme, et turistid jõuaksid peale Eestisse saabumist ka Tallinnast väljapoole ja hiljem tagasi.

Arengukava jõustub 2021. aastast. Praegu on arengukava läbinud vajalikud kooskõlastused ning väljatöötamise ettepanek on esitatud vabariigi valitsusele. Selles arengukava ettepanekus kajastatud peamised probleemid ja väljakutsed, millele hakatakse arengukava koostamise käigus lahendusi otsima.

Turismisektori mõju Eesti majandusele on ulatuslik: koos kaudse mõjuga annavad turism ning turismiga seotud tooted ja teenused hinnanguliselt umbes seitse protsenti kogu Eesti sisemajanduse kogutoodangust.