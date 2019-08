Statistikaameti andmetel ööbis Läti turiste Eestis 30 protsenti rohkem kui eelmise aasta juunis, sakslasi 21 protsenti rohkem. Soomlasi ööbis aga seitse protsenti vähem kui eelmise aasta juunis, vähenenud on ka Vene turistide arv viis protsenti.

Eesti turismifirmade liidu asepresidendi Külli Karingu sõnul käivad Läti turistid Eestis sündmustel. Samuti teevad ettevõtted aina paremat teavitustööd Lätti.

"Üks pereturismi atraktsioon on Lottemaa," ütles Karing, "see on hea lähedal tulla." Ta lisas, et kui varem käisid lätlased ainult ühel päeval Eestis, siis nüüd jäädakse juba ööd ka.

Sakslased käivad peamiselt kultuuri ja loodust avastamas. EAS-i turismiarenduskeskuse direktori Margus Sameli sõnul on sakslased väga suured loodusturistid. Samuti käivad nad Eestis baltisaksa kultuuri pärast.

Ka Külli Karingu sõnul käivad sakslased Eestis baltisaksa kultuuri ja looduse pärast. "Sakslane on selles mõttes hea turist, et ta ei jää ainult Tallinnasse, vaid läheb väikeseid põnevaid kohti uurima," ütles Karing.

Üheks Soome turistide arvu vähenemise põhjuseks tõi Margus Sameli välja selle, et soomlased on Eestis juba käinud ja meil ei ole midagi uut neile pakkuda. Sügisel, kui avatakse uusi atraktsioone ja näitusi, loodab Sameli näha Soome turistide arvu kasvu.

Karingu sõnul reisivad soomlased pigem kaugematesse sihtpunktidesse. "Soome majandusel läheb hästi ja nad reisivad seetõttu kaugemale, kallitesse sihtkohtadesse," ütles Karing.

Samuti kinnitas ta, et Eestis on soomlased juba käinud ja tõenäoliselt võib turistide arv kasvada, kui tuleb huvitavaid sündmusi.

Väide, et Soome turistid reisivad nüüd rohkem Lätti, sest seal on odavam alkohol, ei vasta tõele. Karingu sõnul ei ole Lätit külastanud Soome turistide arv nii palju kasvanud nagu meil on kahanenud.

Samuti on Vene turistide arv vähenenud ja seda viis protsenti võrreldes eelmise juuniga. Karingu sõnul on venelased hakanud üldse vähem välismaale reisima, pigem reisitakse Venemaa-siseselt.

255 000 turisti kasutasid selle aasta juunis majutusteenuseid Eestis, neist ligi kolmandik oli soomlasi, 11 protsenti oli sakslasi ja seitse protsenti oli nii lätlasi kui ka venelasi.

Turiste meelitavad suurüritused

Turismisektori hinnangul meelitavad Eestisse väliskülalisi suurüritused ning neid võiks rohkem korraldada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii näiteks tõi juunis rohkelt taanlasi Eestisse Taani kuninganna visiit ja Taani lipu sünnipäeva tähistamine.

"134 protsenti suurenes Taani turistide ööbimiste arv, mis ülejäänud viie või 13 või 20 protsendi juures paistis silma. See oli sellest, et oli selline suur sündmus - Taani lipu sünni tähistamise 800 aastat. Kuninganna käis siin. See on näide sellest, kuidas üks suur sündmus võib tuua nii suure mõju tervele kuule ja loodetavasti ka järgmistele aastatele," rääkis Karing.

Suurürituste nähtava mõju turismile tõi välja ka hotellide ja restoranide liidu juht Peter Roose, nimetades näitena Bon Jovi kontserti, mis tõi Tallinnasse mitukümmend tuhat turisti.

"Nende peale tuleb mõelda ka tulevikus, mitte ainult suvel. /.../ Järgmisel aastal on siin suur kokandusvõistlus, mis peaks Eestisse tooma 5000 inimest. Selliseid üritusi tulebki planeerida ja välja kuulutada ka mujal ja reklaamida neid," rääkis Roose.