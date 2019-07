"Eelmine nädal läks meie jaoks väga hästi, kõik meie hotellid olid täiesti välja müüdud. Väga hea nädalavahetus oli," ütles Tallink Hotels müügidirektor Marina Mättik ERR-ile. Samas ta lisas, et juulikuu on ka tavaliselt hotellidele väga hea täituvusega.

"Laulupidu nagu ka iga muu sarnane suurüritus - festival, kontsert või suurvõistlus - toob Eestisse palju turiste. Täpsed arvud saame teada mõne kuu pärast statistikaametist," ütles Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) tegevjuht Maarika Liivamägi. Tema sõnul võib Tallinna tänavatel ja restoranides ringi vaadates ning hotelliettevõtjatega rääkides öelda, et turistide arv kindlasti kasvas, aga numbrilisi andmeid veel öelda ei saa. "Aga kindlasti oli palju külalisi. Juba ajalooliselt on laulupidu ja muud suurüritused olnud lisapõhjuseks turistidele Eestisse tulla," märkis Liivamägi.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse (Visit Estonia) kommunikatsioonijuht Piret Malv tõdes, et statistikaameti andmed juulikuu turismimahtude kohta tulevad alles septembris. "Aastatepikkuse kogemuse järgi võime öelda, et laulu- ja tantsupeo ajal on kasvanud reisid Eestisse Põhja-Ameerikast. See näitab, et aastaid on hulk väliseestlasi kodumaa-külastust plaaninud muu hulgas just suure peo järgi," ütles Malv ERR-ile.

"Laulu- ja tantsupeo tähtsus turismile on hindamatu ega seisne ainult publikus või osalejates, kes on konkreetsele peole tulnud. Maailmas, eriti näiteks Jaapanis, on hulk inimesi, kes huvituvad UNESCO pärandist ja otsivad selle järgi infot. Kajastused, mis jõuavad laulu- ja tantsupeost maailma, tekitavad uudishimu, mis maa ja rahvas see on," lisas Visit Estonia pressiesindaja.

Samas tõdes Tallinna lennujaama esindaja, et lennureisijate hulgas eelmisel nädalal märgatavat muutust ei olnud. "Erilist muutust lennureisijate arvus eelmisel nädalal ei olnud, lennuliikluse dünaamika oli täiesti tavapärane ja seega ei ole võimalik kinnitada seoseid laulupeoga," ütles lennujaama lennundusanalüüsi juht Katrin Poell ERR-ile.

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse andmeil osales laulupeol 1020 kollektiivi seas ka 25 väliseesti koori ja 17 väliskoori ning tantsupeo 713 kollektiivi hulgas esines ka 15 erinevat väliseesti tantsurühma.