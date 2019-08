Droonidest loodetakse abi merepäästeoperatsioone läbiviimisel

Lennuliiklusteeninduse AS-il on käsil rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks on katsetada mehitamata õhusõidukite ehk droonide kasutamist ja hinnata nende toimimist koos mehitatud lennuliiklusega. Üks valdkond, kus droonid võiksid tulevikus olulist rolli mängida, on näiteks merepäästeoperatsioonid.

Politsei ja piirivalveameti laevastiku juht Kaupo Läänerand ütles, et helikopteri eelis droonide ees on, et selle meeskond saab märgatud inimesi kohe ka päästma asuda. Oma eelised võiksid olla aga helikopterite kõrval ka droonide lisavahendina kasutamisel. Esimesed katsetused tehti Hiiumaa lähistel peetud PPA õppusel.

"Kui see tehnoloogia üha enam areneb, et neid on palju erinevates punktides reageerimisvõimelised ja neil saab korraga rohkem silmi merel olla. Kui helikoptereid on meil piiratud arv, siis kui see droonitehnoloogia areneb, meil võib neid droone olla palju erinevates kohtades suurel alal," ütles PPA laevastiku juht Kaupo Läänerand "Aktuaalsele kaamerale".

Läänerand toonitas, et mingit konkreetset aastanumbrit droonide merepäästes kasutusele võtmiseks PPA-l paigas pole. Lennuliiklusteeninduse AS uurib droonide kasutamist ühe laiema projekti raames.

"Me oleme katsetanud droonide kasutamist linnades, kus teatavasti on erinevad elektromagnetilised takistused, mis võivad häirida droonide kasutamist, me oleme katsetamas droonidega kaubavedu üle Soome lahe ehk siis Soomest Eestisse ja tagasi ja me oleme katsetamas taksolendu, oleme katsetamas näiteks elektriliinide korrasolu jälgimist," loetles Lennuliiklusteeninduse AS-i õhuruumi valdkonna juht Tarmo Pihlak.

Pihlak täpsustas, et taksolennu all mõeldakse mõne objekti, mitte inimese transportimist drooniga. Katselende on eri valdkondades olnud seni kuus ja need on hinnatud edukateks. Kokkuvõte projekti tulemustest tehakse järgmise aasta kevadel.