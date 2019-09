Andres Kull otsustas Postimees Grupi juhtimisest taanduda, kuna leidis, et Tartus asuva Kroonpressi ja Tallinnas peakontorit omava Postimees Grupi samaaegse juhtimisega ei olnud võimalik piisavalt tulemuslikult tegeleda, teatas samasse meediagruppi kuuluv BNS.

Kull jätkab Kroonpress AS-i juhatuse esimehe ametikohal, kus ta oli ka enne Postimees Grupi juhiks saamist.

"Postimees Grupi nõukogu esimees Margus Linnamäe tänab Kulli panuse eest meediakontserni juhtimisse," teatas BNS.

Ettevõtte nõukogu määras Postimees Grupi juhatuse esimehe kohusetäitjaks juhatuse liikme Andrus Raudsalu. Ühtlasi käivitub lähiajal otsing juhatuse esimehe leidmiseks.

Nuutmann: meie jaoks tuli see ootamatult

Postimees Grupi emaettevõtte UP Investi tegevjuht Sven Nuutmann ütles ERR-ile, et Kull lahkus isiklikel põhjustel ning et nende jaoks tuli Kulli otsus ootamatult.

"See oli Andrusese enda otsus, kuna kahe linna vahel pendeldada ja kahte nii suurt ettevõtet juhatada ikkagi on keeruline. Meie jaoks tuli see (otsus) ootamatult, peame tegema ettevalmistused uue juhi valimiseks," ütles Nuutmann.

Kuni 2018. aasta veebruarini Postimees Grupi eelkäija Eesti Meedia juhatuse esimehena töötanud Nuutmanni sõnul ei taha ta praegu veksleid välja käia, kas uus juhatuse esimees määratakse ettevõtte seest, kuid välistas kindlalt enda kandideerimise.

"Päris head nalja teete, ma ei näe mingit põhjust, miks ma peaksin kandideerima," vastas ta küsimusele.

Nuutmanni sõnul selgub midagi juba oktoobri keskpaigaks. "Eksk kaalume ja oktoobri keskpaigaks saab ehk midagi selgeks. (Kulli loobumise) Ajastus on keeruline, aga enne jõule tahaks ikkagi ära otsustada," märkis ta.

Postimees Grupi juhatuse esimehe kohusetäitjaks määratud Andrus Raudsalu ütles ERR-ile, et uue juhi otsingud alles algavad ning seega on keeruline kommenteerida, kes võiksid kandidaadid olla.

"Tippjuhtide otsingud ei käi nii kiiresti, et täna paneme kuulutuse välja ja homme on inimene olemas. Need on pikad protsessid ja üsna etteennustamatud," lausus ta.

Raudsalu sõnul pole otsustatud, kas uus juht tuleb maja seest. "Ma arvan, et kõik võimalused on lahtised. Praegu ei ole mingeid piire seatud, et organisatsiooni seest ei otsitaks," märkis ta.