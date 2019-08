Leht: siseministeeriumi asekantsler täiendas kärpekoosoleku protokolli tagantjärele

Siseministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli esitas Postimehe ajakirjanikele juunikuus toimunud kärpekoosoleku protokolli, milles on märkus, et allasutused ei tohi kärbete käigus töötajaid koondada. Tegelikult sellist otsust ametlikul koosolekul vastu ei võetud ega protokollitud, asekantsler lisas selle lõigu protokolli tagantjärele, alles siis, kui ajakirjanikud protokolli ministeeriumist välja küsisid, kirjutab Postimees.

Algne koosolek, kus allasutuse juhtidele kärpevajadusi tutvustati, toimus 5. juunil. Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna teatas oma 27. mai hilisõhtul välja saadetud koosolekukutses allasutuste juhtidele, et kärpeid tuleb otsida investeeringute, toetuste, tegevuskulude ning tööjõu- ja majandamiskulude realt. Seega ei välistanud kantsler tööjõu arvelt kärpimist. PPA-le anti ülesandeks hoida järgmise aasta eelarvest kokku 8,2 miljonit eurot.

Protokollis leidub ka järgmine allakriipsutatud otsus: "Inimesed on prioriteet: siseturvalisuse töötajate palgad jäävad puutumata ja ettepanekud personali vähendamise osas pigem erand ja saavad olla seotud ainult mingi teenuse sisulise ümberkorraldusega, lihtsalt personali vähendamist mitte planeerida."

Paraku selgus ministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast järele pärides, et see lõik ei sisaldu 5. juuni koosoleku algses protokollis, vaid sõnastati alles 31. juuli koosolekul, mis käsitles kärpeplaani kommunikatsiooniplaani ehk pea kaks kuud pärast seda, kui allasutused olid otsinud kärpekohti valdkondadest, milleks neile suunised anti, sh tööjõukulud.

Asekantsler Piret Lilleväli tunnistas lõpuks Postimehele, et tegelikult ei olnud seda punkti üheski koosoleku protokollis, vaid ta lisas selle ise ajalehele saadetud vastusesse, seveerides seda protokolli osana. Ta põhjendas protokolli tagantjärele täiendamist sellega, et teemat olevat koosolekul arutatud, kuid see ei jõudnud protokolli. Samas tunnistas Lilleväli, et politseijuht Elmar Vaher ei rikkunud oma kärpeettepanekutes ühtki kokkulepet ning hindas tema plaani hoopis pigem mõistlikuks.