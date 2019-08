Vaher: olen olukorras, kus poliitikud survestavad mind ametist lahkuma

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles pressikonverentsil, et on sattunud olukorda, kus poliitikud survestavad teda ametist lahkuma.

"Ma olen olukorras, kus ühe valitsuse erakonna poliitikud survestavad mind ametist lahkuma," ütles Vaher.

Vaher rääkis, et küsis Martin Helmelt, mis on tema vastase usalduse kaotuse põhjus ning ta sai teada, et selleks on juhtum Hannes Rummiga.

Eesti Ekspress kirjutas, et moodunud aasta novembris jäi sotsiaaldemokraat ja endine riigikogu liige Hannes Rumm joobes juhtimisega vahele, asi aga ei tulnud avalikuks. EKRE poliitikud kahtlustavad varjamist.

"Ma ei olnud teadlik novembrikuus Hannes Rummi juhtumist ega ole sellega mitte kunagi tegelenud. Kuulsin sellest alles hiljem," ütles Elmar Vaher.

Vaher ütles, et kohtus neljapäeval rahandusminister Martin Helmega, kes on siseministri ülesannetes.

"Kohtumine kestis paar minutit, mille jooksul tegi minister mulle ettepaneku omal soovil tagasi astuda. Kohtumiselt sain kaasa kaks paberit: minu nimel valmis kirjutatud lahkumisavalduse, millele ma alla ei kirjutanud, ning siseministri käskkirja minu teenistusest vabastamiseks, mis on sisult õigustühine. Mind on ametisse nimetanud vabariigi valitsus ja valitsus saab mind ka ametist vabastada," rääkis Vaher.

Vaher kinnitas, et vabatahtlikult tema tagasi ei astu.

Samuti rääkis Vaher, et Mart Helme allkirjastatud käskkirjal olnud kantsler Lauri Lugna allkiri ei olnd tegelikult Lugna enda poolt antud.

Vaheri sõnul ei ole ta näinud ühtegi dokumenti oma ametist vabastamise või tema suhtes distsiplinaarmenetluse alustamise kohta.

"Selles ametis jätkamiseks on mul vaja vabariigi valitsuse usaldust ja loomulikult toetust," ütles Vaher veel.

Siseminister Mart Helme ütles neljapäeval ERR-ile, et tema korraldusel algatati Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlus ning tema töösuhe on peatatud alates homsest.