Siseminister Mart Helme (EKRE) ütles, et alustas politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlust ning alates homsest on Vaheriga töösuhe peatatud.

"Praegu on minu korraldusel Elmar Vaheri suhtes algatatud distsiplinaarmenetlus, tema töösuhe on peatatud homsest alates ja mis edasi saab see selgub," ütles Helme ERR-ile.

Helme süüdistas veel Vaherit usalduse kaotuses ja valetamises.

"Nii nagu ma aru saan, on Elmar Vaher eile ka "Aktuaalses kaameras" valetanud, et tuleb suur koondamine. Mingit koondamist ei tule, mingisuguseid palgakärpeid ei tule, vastupidi, nagu täna valitsus otsustas, me suunasime terve hulga miljoneid päästeameti kordonite ja politseijaoskondade remontimiseks," rääkis Helme.

"See ülesanne, mille Elmar Vaher sai oli ettepanekute tegemine, kui tekib vajadus teha kärpeid. Et missugused võiksid olla kärpe tegemise kohad," lausus Helme.

"Keegi ei ole kunagi rääkinud, et Elmar Vaherile on antud ülesanne koondada ära politseinikke, vähendada töökohti, vähendada palgafondi või muud taolist. Keegi ei ole talle sellist ülesannet andnud, see on puhas vale, kui ta väidab, et selline ülesanne on talle antud," lisas Helme.

"Minul ei ole mingit isiklikku vimma ega tahtmist olnud Elmar Vaherit oma kohalt lahti kangutada, aga ma ei saa absoluutselt aktsepteerida seda, et minule alluva asutuse juht sisuliselt paneb küsimärgi alla ministeeriumi juhtimise ja ministeeriumi otsustusõiguse. Ja võtab selle otsustusõiguse enda kätte. No nii need asjad ei käi," ütles Helme veel.

Helme sõnul rääkis ta Vaheriga ka täna telefoni teel.

Ratas: Vaheriga ei ole töösuhet peatatud

Peaminister Jüri Ratas ütles ERR-ile, et tema teada ei ole sellist distsiplinaarmenetlust algatanud ja ta ei tea ka, et Vaheriga oleks töösuhe peatatud.

"Mina ei tea, et Vaheri töösuhe oleks peatatud. Minul sellist infot ei ole. Minu teada ei ole tema töösuhe peatatud. Nii mulle kinnitas rahandusminister, kes on siseministri ülesannetes, et tema (Vaheri - toim.) töösuhet ei ole peatatud," lausus Ratas.

Veidi hilisemas Facebooki postituses kinnitas Ratas, et usaldab endiselt Vaherit PPA juhina.

"Sellise asutuse juhi umbusaldamiseks peavad olema väga selged ja kaalukad põhjused, mida keegi esitanud ei ole," märkis peaminister.

Vaher: ma ei ole näinud ühtegi dokumenti oma ametist vabastamise kohta

Vaher ütles, et kohtus neljapäeval rahandusminister Martin Helmega, kes on siseministri ülesannetes. "Kohtumine kestis paar minutit, mille jooksul tegi minister mulle ettepaneku omal soovil tagasi astuda. Kohtumiselt sain kaasa kaks paberit: minu nimel valmis kirjutatud lahkumisavalduse, millele ma alla ei kirjutanud, ning siseministri käskkirja minu teenistusest vabastamiseks, mis on sisult õigustühine. Mind on ametisse nimetanud vabariigi valitsus ja valitsus saab mind ka ametist vabastada. Uudist väidetavast teenistussuhte peatamisest ja distsiplinaarmenetlusest lugesin juba hiljem meediast," ütles Elmar Vaher.

Vaher kinnitas hiljem antud pressikonverentsil, et vabatahtlikult tema tagasi ei astu.

Samuti rääkis Vaher, et Mart Helme allkirjastatud käskkirjal olnud kantsler Lauri Lugna allkiri ei olnd tegelikult Lugna enda poolt antud.

Vaheri sõnul ei ole ta näinud ühtegi dokumenti oma ametist vabastamise või tema suhtes distsiplinaarmenetluse alustamise kohta.

Politsei- ja piirivalveamet teavitas kolmapäeval siseveebi vahendusel töötajaid, et ameti eelarve võib tuleval aastal kuue miljoni euro võrra väheneda, mis tähendab, et peaks kaotama 150 ametikohta.