"2018. aasta mais kinnitas minu juhitud valitsus Elmar Vaheri uueks ametiajaks politsei- ja piirivalveameti peadirektoriks. Siis ütlesin ajakirjandusele, et usaldan Vaherit peadirektorina ning uut politseijuhti ei otsi. Nende sõnade juurde jään ka täna," kirjutas peaminister oma Facebooki-postituses.

"Politsei- ja piirivalveamet on eeskujulik organisatsioon, mis teeb oma igapäevast tööd, et me kõik saaksime elada turvalises ühiskonnas ja elukeskkonnas. See töö seisneb sündmustele reageerides elu ja tervisega riskimises, aga ka kuritegevuse ennetamises. PPA ametnike ja töötajate tubli töö väljendub väga selgelt ka meie inimeste hoiakutes ning organisatsiooni usaldusväärsus küündib ühiskonnas 90 protsendini," jätkas Ratas.

"Sellise asutuse juhi umbusaldamiseks peavad olema väga selged ja kaalukad põhjused, mida keegi esitanud ei ole," märkis peaminister Ratas lõpetuseks.

Ratas ütles varem ERR-ile, et tema teada ei ole politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlust algatanud ja ta ei tea ka, et Vaheriga oleks töösuhe peatatud.

"Mina ei tea, et Vaheri töösuhe oleks peatatud. Minul sellist infot ei ole. Minu teada ei ole tema töösuhe peatatud. Nii mulle kinnitas rahandusminister, kes on siseministri ülesannetes, et tema (Vaheri - toim.) töösuhet ei ole peatatud," lausus Ratas.

Siseminister Mart Helme ütles varem neljapäeval ERR-ile, et tema korraldusel algatati Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlus ning et Vaheri töösuhe on peatatud alates reedest.