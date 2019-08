Ratas ei pea puhkenud skandaali valitsuskriisiks

Peaminister Jüri Ratas ei pea praegust olukorda valitsuskriisiks, ehkki tunnistab, et olukord on keeruline.

Ratas on politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri ametist kõrvaldamise katse ümber puhkenud skandaali osas endiselt seda meelt, et kõigepealt tuleks ära oodata Mart Helme selgitused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ratas ütles, et kohtub Helmega esimesel võimalusel.

"Praegusel hetkel püüame leida sobivat aega mõlemale ja ka sobivat kohta mõlemale," lausus peaminister. "Nii et kui meil on võimalik temaga kohtuda varem kui kolmapäeval, siis kindlasti me teeme seda."

Ratase sõnul ei saa praegust olukorda nimetada valitsuskriisiks.

"Ei ole siin mingit kriisi, aga olukord on keeruline. Peaministri töö ja koalitsiooni hoidja töö on üsna sageli selliste väljakutsete ees seisja töö, sildade ehitaja töö," lausus ta ja lisas, et sellega tuleb arvestada mitte ainult iga päev, vaid sageli ka iga tund.

Siseministeerium teatas, et Jüri Ratas ja Mart Helme kohtuvad kolmapäeval ning kuni kolmapäevani politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri küsimuses mingisugust menetlust ei toimu.