Teine Eesti looduse päev avati Iisakus

Tuttava kutsel Tallinnast koolieelikust pojaga Iisakusse Eesti looduse päeva avamisele tulnud Laura Laube tunnistas, et loodusesse ta lapsega tihti ei satu. Nii on sellised väljasõidud hea võimalus linnalastele metsas käitumist õpetada.

"Juba maast madalast tuleb rääkida lastele, et prügi ei tohi metsa visata, mis see teeb loomadega ja mis see teeb lindudega. Ma ise ka üritan näidata lapsele, et näed siin on prügi. Just nägimegi prügikotti maas," viitas looduspäevaline Laura Laube metsa alla, kus oli prügipahalase tehtud prügihunnik.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitsenõuniku Hanno Zingeli sõnul ongi looduse päeva eesmärgid rääkida sellest, kuidas saavad inimesed loodust hoida, tundma õppida ja väärtustada.

"Kindlasti on selliste ettevõtmiste üheks eesmärgiks rääkida väärtustest. Õpetada ja selgitada, kuidas õigesti käituda ning rääkida seda, mis toob endaga kaas üks või teine tegu. Nii halb kui hea," ütles Zingel.

Matkajuht Tiina Gaškovi sõnul on sellistel looduspäevadel korraldatavatele matkadele tulijad tavaliselt tänuväärt kuulajad, sest nad on enamasti uurinud, mis neid ees võib oodata.

"Kui tuleb huviga, siis on teda lihtsam ohjata, seda nüüd kindlasti. Aga eks ka matkajuht peab olema asjatundja," sõnas matkajuht.

Eesti looduse päeva avamisel osales kokku ligi pool tuhat inimest.