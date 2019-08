Endised siseministrid panid Helme kangutamiseks kokku ühisavalduse

Ajakirjandusele saadetud kirjas seisab: "Pöördume teie poole murega meie Eesti pärast. Teie ja teie poja ning parteikaaslase, rahandusminister Martin Helme viimaste päevade teod ja väljaütlemised kahjustavad Eesti mainet ja julgeolekut. Te olete üle astunud Eesti punasest joonest."

Avaldusele on all kirjutanud Kalle Laanet, Margus Leivo, Hanno Pevkur, Katri Raik, Märt Rask, Ain Seppik ja Olari Taal.

Pevkur. Seppik ja Laanet kuuluvad Reformierakonda, Katri Raik on sotsiaaldemokraatliku erakonna liige, teised endised ministrid ei kuulu praegu ühtegi erakonda.

"Politsei- ja piirvalveameti juhi lahkuma sundimine, kasutades selleks 30. aastate Saksamaa või nõukogude aja uurimisorganite töövõtteid, on kohatu. Nii toimis lõppeval nädalal teie ülesandeid täitnud Martin Helme, pannes peadirektori ette valmis kirjutatud lahkumisavalduse ja teise dokumendi, kuhu oli kantud kantsleri nimi, ehkki viimase kinnitusel ei olnud temaga räägitud. Need võtted on kohased repressiivvõimule, millele Eestis ei ole kohta. Kahetsusväärselt ei mõistnud te ka sellist käitumist hukka. Vastupidi - õigustasite ja kaitsesite seda," teatasid endised ministrid Mart Helmele oma pöördumises. "Parteipoliitika huvides ametnikest vabanemisel ei ole Eestis kohta."

Endised ministrid lisasid: "Käituge riigimehena ja astuge siseministri ametist tagasi, et anda selge sõnum, et ülalkirjeldatud käitumine ei ole Eesti uus normaalsus. Mõistame teie ja teie lähemate parteikaaslaste käitumise üheselt hukka. Eesti väärib riigimehest siseministrit."