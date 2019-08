Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles juba reedel, et ta pole enne näinud, et mõni minister niimoodi teise ministri haldusalas laamendaks nagu seda tegi rahandusminister Martin Helme, püüdes tagandada politseijuht Elmar Vaherit ebaseaduslikult ametist, mistõttu pidanuks peaminister Jüri Ratas nii puhkusel viibiva siseminister Mart Helme kui Martin Helme ametist vabastama.

Selles valguses koguneski laupäeval Reformierakonna juhatus ning otsustas, et Ratase valitsusele tuleb avaldada umbusaldust.

"Eestil ei ole toimivat valitsust ja selle eest vastutab peaminister. Kui valitsuse ministrid ületavad võimupiire, ei pea seadusi ja reegleid millekski, sisuliselt sülitavad õigusriigi peale ja peaminister vaatab seda pealt ja ütleb, et kõik on õige ja lubatav, siis selle segaduse eest vastutab peaminister," põhjendas Kallas ERR-ile Jüri Ratase valitsuse umbusaldamist.

"Meil ei ole illusiooni, et see umbusaldus võiks läbi minna, aga niimoodi jätkata ka ei saa, et vaadata seda kõike juhtumas, vaadata seda, kuidas Eesti riiki lõhutakse, kuidas Eesti rahvusvahelist mainet kahjustatakse selliselt, nagu seda on tehtud - me ei saa seda lihtsalt pealt vaadata ja me peame võtma ette samme," lisas Kallas.

Kallas välistab Ratasega valitsusse minemise

Seda, et Jüri Ratas reede õhtul pärast Mart ja Martin Helmega kohtumist teatas, et mingit kriisi ei ole, kommenteeris Kallas tõdemusega, et Ratas ei taju absoluutselt ühiskondlikke pingeid.

"Kui ta ei taju seda, et õigusriik on saanud kõvasti riivata, ministrid on ületanud oma võimupiire, ja ta ütleb, et see ei ole justkui mitte midagi, siis see näitab veelgi enam, et ta ei taju oma positsiooni olulisust ja ta ei sobi sellele kohale," ütles Kallas.

Kallas ei näe võimalust olla valitsuse lagunedes minister Jüri Ratase uues valitsuses: "Nagu ma ütlesin, me kavatseme peaministrit umbusaldada. Kuidas saaksin ma olla tema valitsuses?"

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on lubanud algatada umbusaldusavalduse Mart ja Martin Helme vastu, juhul kui Jüri Ratas neid 21. augustiks tagasi pole kutsunud. Seejärel algab riigikogus allkirjade kogumine umbusaldusavalduse sisseandmiseks.