Ettevõtete suvistel spordipäevadel oodatakse enim kepphobusel ratsutamist

Ettevõtete suvespartakiaad startis Narva-Jõesuu rannas orienteerumisega. Kokku jagub kolme päeva peale 27 spordiala, mille seas on ka mälumäng ja grillimine. Põnevatest aladest on vaieldamatult kõige populaarsem kepphobusel ratsutamine. Võistlusele pani end kirja pea 400 ratsutajat.

"Ta on meeleolukas, ta on lõbus, ta võtab su läbi ja tihti võib-olla nendel, kes kõrvalt vaatavad, on isegi ägedam, kui sellel, kes seal raja peal alguses on. See on aga spordiala, milles tagasiside küsitlustes pikalt veel räägitakse ja alati tagasi oodatakse. See on väga äge," sõnas Eesti firmaspordiliidu projektijuht Ketlin Suvi.

Kepphobusel püsimine võib kergena vaid tunduda. Liiva peal kappamine ja takistuste ületamine kestab umbes minuti, kuid võtab hingeldama.

"Ta on midagi teistsugust, kui need tavalised jooksmised. Tundub sihukene lasteala, aga tegelikult on täiskasvanule väga väljakutseid esitav. Ei ole lihtne üle takistuse hüpata ja väga raske on liiva sees teha seda," ütles kepphoburatsutaja Maret Mägi.

"Tunnistan ausalt - see oli esimest korda, kui ma seda rada läbisin. Enne ei ole seda võistlusala üldse harrastanud. Võtsin kätte, läksin proovisin ja läks kuidas läks. Ma arvan, et see on kõige populaarsem seepärast, et ta ei nõua erilisi oskusi, hästi lihtne ruttu läbida, minut pingutust ja ala on tehtud. Pikad jalad, ma arvan, on siin hea eelis," lausus kepphoburatsutaja Taavi Palu.

Korraldajad kinnitavad, et sportlik töötaja on lõbusam, toimekam ja praktilisem. Ettevõtete suvespartakiaad kestab Narva-Jõesuus pühapäevani.