Simson: Michal võiks tahta teha valitsust EKRE-ga

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ei arva, et praegu võimul olev valitsus lõpetab oma tegevuse EKRE pärast. Küll aga võib Simsoni hinnangul hakata Reformierakond tegema lähenemiskatseid EKRE-le.

"Pigem näen kõigil kolmel osapoolel tahtmist, et see oleks valitsus, mis on Eestis küll harukordne, aga mis viib ellu oma programmi neli aastat," rääkis Simson intervjuus Maalehele eelmisel nädalal seoses Elmar Vaheriga poliitkriisi sattunud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse tulevikuväljavaadetest.

Kuigi kogu suve räägiti meedias Reformierakonna lähenemiskatsetest Keskerakonnale, toob Simson välja hoopis uue võimaluse - Reformierakond võib üritada teha valitsust EKRE-ga.

"See võib-olla ei ole usutav praeguse esimehe Kaja Kallase puhul, küll aga näiteks Kristen Michali puhul Reformierakonna esimehena ei imestaks keegi, kui selline kooslus elujõu saaks."

Reformierakonnal (34 mandaati) ja EKRE-l (19 mandaati) oleks kahepeale kokku riigikogus 53 kohta.