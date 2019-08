Trump: jätsin visiidi ära Taani peaministri vastiku kommentaari tõttu

Trump selgitas, et Frederikseni poolt oli sobimatu nimetada tema huvi Gröönimaa ostmise vastu "absurdseks", vahendasid Bloomberg, Guardian ja Politico.

"Kui nad ütlevad, et see oli absurdne - ja see oli öeldud väga, väga sarkastilisel moel - ütlesin ma, et teeme seda siis mõni teine kord," rääkis ta.

"Ta räägib Ameerika Ühendriikidega. Sellisel viisil Ameerika Ühendriikidega ei räägita, vähemalt mitte minu ajal. Kõik, mis ta oleks pidanud tegema, oleks olnud öelda: "Ei, me ei ole huvitatud"," lisas ta.

USA välisministeerium kinnitas kolmapäeva õhtul, et välisminister Mike Pompeo on rääkinud oma Taani kolleegi Jeppe Kofodiga seoses Trumpi visiidi edasilükkamisega.

Ministeeriumi teate kohaselt väljendas Pompeo tunnustust seoses Taani kui USA liitlase koostööga ning seoses Taani panusega rahvusvahelisse julgeolekusse.

Appreciate frank, friendly and constructive talk with @SecPompeo this evening, affirming strong US-DK bond.



US & Denmark are close friends and allies with long history of active engagement across globe.



Agreed to stay in touch on full range of issues of mutual interest. pic.twitter.com/NQXD41tmzk — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) August 21, 2019

Trumpi esimene Taani-visiit pidi esialgsete plaanide kohaselt toimuma 2.-3. septembrini ning sisuliselt oli tegu kuninganna Margrethe II isikliku kutsega. Eelmisel nädalal jõudis meediasse informatsioon, mille kohaselt olevat Trump korduvalt vestlustes nõunikega rääkinud võimalusest Gröönimaa USA-le osta. Maavarade poolest rikkal maailma suurimaal saarel asub ka USA õhuväe baas Thule koos Pituffiki lennuväljaga.

Kuigi ligi 56 000 elanikuga Gröönimaa kuulub Taanile, on piirkonnal ulatuslik autonoomia ning kohalikus poliitikas on olulisel kohal ka iseseisvuspüüdlus.

Esialgsed meedias ilmunud ja allikatele viitavad teated Trumpi ostusoovi kohta võeti Taanis vastu kui halb nali ning sellisel seisukohal olid ka mitmed Taani poliitikud, kes samas rõhutasid, et Gröönimaa ei ole müügiks. Eriti rõhutati ka asjaolu, et Kopenhaagen ei saaks Gröönimaa ulatuslikku autonoomiat arvestades saart ka teoreetilise müügisoovi korral kellelegi müüa. Gröönimaa valitsus omakorda mainis, et kuigi Gröönimaa on avatud äritegevuseks, siis müügiks saar ei ole.

"Vastiku" kommentaari, millele Trump viitas, tegi Frederiksen pühapäeval.

"Gröönimaa ei ole müügiks. Gröönimaa ei ole Taani oma. Gröönimaa kuulub Gröönimaale. Ma väga loodan, et seda (ostusoovi - Toim.) ei mõelda tõsiselt," sõnas Frederiksen Gröönimaa ajalehele Sermitsiaq.

"See on absurdne arutelu ja [Gröönimaa peaminister] Kim Nielsen on loomulikult teinud selgeks, et Gröönimaa ei ole müügiks. See on see koht, kus arutelu lõppeb," lisas ta.

Pühapäeval kinnitas ajalehtedes ilmunud väiteid ostuhuvi kohta ka Trump ise.

"Teema kerkis esile ja see on strateegiliselt huvitav," ütles Trump ajakirjanikega kohtudes, kuid lisas: "See ei ole number üks kiireloomuline teema, seda saan

öelda."

Teisipäeval varem tegi Trump veel oma Twitteri-kontol nalja Gröönimaa-teemalise fotomontaažiga ning sellel hetkel polnud veel märgata, et visiit võiks ära jääda. Kuid hiljem teisipäeval andis ta juba teada, et lükkab visiidi edasi.

"Arvestades peaminister Mette Frederikseni avaldust, et tal puudub igasugune huvi arutada Gröönimaa ostmist, lükkan ma kahe nädala pärast toimuma pidanud kohtumise muule ajale," teatas Trump Twitteris.

"Peaminister suutis oma otsekohesusega ära hoida suured kulud ja tühja töö nii Ühendriikide kui ka Taani poolelt. Tänan teda selle eest ning ootan kohtumise ümberajastamist mõnele ajale tulevikus," kirjutas USA president.

Ilmselt oli ka paljude USA ametnike jaoks ootamatu, kuivõrd kiirelt Trump oma meelt muutis - nimelt teatas USA suursaadik Taanis Carla Sands veel paar tundi enne presidenti mittetulemiseteadet, et "Taani on USA riigipea visiidiks valmis".

Taani peaminister Frederiksen teatas hiljem kolmapäeval, et on visiidi edasilükkamisest üllatunud ja pettunud. Ta kinnitas endiselt, et Gröönimaa ei ole müügiks. "On välja käidud arutelu Gröönimaa müügi teemal. Selle on tagasi lükanud Gröönimaa peaminister Kim Nielsen ja ma toetan täiekult seda tagasilükkamist," ütles valitsusjuht.

Frederiksen ütles ka, et visiidi ärajäämine ei mõjuta strateegilist, sõjalist ja kaubanduslikku koostööd kahe liitlasriigi vahel. Samuti olevat küllakutse Trumpile

endiselt kehtiv.

Danish Prime Minister reacts to Donald Trump announcing that he will not be visiting Denmark after she announced that Greenland is not for sale.



Read more here: https://t.co/UUIA62jVd9 pic.twitter.com/VovUDpvAuD — Sky News (@SkyNews) August 21, 2019

Taani juhtpoliitikute seas on nimetatud küsimuses tekkinud haruldane üksmeel, mille puhul on Trumpi käitumine teravat kriitikat pälvinud. Endine peaminister Helle Thorning-Schmidt leidis, et Trumpi otsus visiit ära jätta on sügavalt solvad nii Taani kui ka Gröönimaa elanike jaoks. Endine välisminister Villy Sovndal aga leidis, et juhtum kinnitab, et Trumpi näol on tegu "nartsissistliku narriga".

Frederikseni eelkäija, endine peaminister Lars Lokke Rasmussen nentis, et kogu juhtum eeldab tohutut tööd Atlandi-üleste suhete parandamiseks. Endine rahandusminister Kristian Jensen nimetas olukorda diplomaatiliseks kriisiks ning meenutas, et Taani oli üks riikidest, mis esimeste seas USA-ga koos Iraagi operatsioonile läks.

Trump jätkas ka hiljem Twitteris Taani kritiseerimist ja tõstatas taas NATO temaatika.

"Olgu märgitud, et Taani kulutab ainult 1,35% SKP-st NATO-le. Nad on rikas riik ja peaksid olema kahe protsendi peal. Me kaitseme Euroopat ja ikkagi ainult kaheksa riiki 28-st NATO riigist on kahe protsendi tähise juures. USA on palju, palju kõrgemal tasemel kui see... Tanu minule on need riigid nõustunud maksma SADA MILJARDIT DOLLARIT rohkem - kuid ikkagi palju vähem kui see, mida nad peaksid maksma selle suurepärase sõjalise kaitse eest. Sorry!" kirjutas USA president.

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019