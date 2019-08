Reinsalu Gröönimaa ostusoovist: Taani riigil on õigus oma otsustele

Välisminister Urmas Reinsalu loodab, et USA ja Taani vahelised suhted paranevad ning kinnitab, et demokraatlikud riigid on rahvusvahelistes suhetes võrdsed.

"Eesti seisukoht on lihtne, mõlemad on meie head sõbrad, meie head partnerid," ütles Reinsalu.

"Eesti on huvitatud sellest, et meie sõpradel omakorda omavahel oleks igasugune suhtlus pilvitu, kui me kuidagi saame sellele kaasa aidata, siis kindlasti oleme valmis seda tegema," lisas Reinsalu.

Tuleval nädalal tulevad kokku Euroopa Liidu välisministrid. Küsimusele, kas see teema tõuseb üles, vastas Reinsalu, et kindlasti kolleegid ja ka tema uurivad seda.

"Ilmselgelt me oleme demokraatlikud riigid, me oleme rahvusvahelises suhetes võrdsed, vaatamata sellele, et erikaal maailma ruumis on erinev loomulikult igal riigil. Taani riigil on õigus oma otsustele," rääkis Reinsalu.

"Kindlasti oleks hea olnud, kui nii öelda meie laiemasse regiooni Ameerika president oleks tulnud," lisas ta.

Ka Hiina tahaks Gröönimaale jalga maha saada. "Analüütikute hinnangul see nõnda tõepoolest on," ütles Reinsalu. "On seda aspekti esile toodud, et tegelikult lisaks võimalikele maavaradele, on strateegiline selle territooriumi tähendus."

Eelmisel nädal kirjutas The Wall Street Journal, et USA presidenti Donald Trumpi huvitab Taanile kuuluva Gröönimaa ostmine.

Gröönimaa välisminister Ane Lone Bagger teatas sellepeale, et maailma suurim saar ei ole müügiks ja lisas, et nad on avatud äritegevuseks, kuid mitte müügiks.

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et lükkab edasi eelseisva kohtumise Taani peaministriga, sest viimane polnud huvitatud Gröönimaa müümisest Ühendriikidele.