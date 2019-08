Trump lükkas Gröönimaa pärast edasi kohtumise Taani peaministriga

"Arvestades peaminister Mette Frederikseni avaldust, et tal puudub igasugune huvi arutada Gröönimaa ostmist, lükkan ma kahe nädala pärast toimuma pidanud kohtumise muule ajale," teatas Trump Twitteris.

"Peaminister suutis oma otsekohesusega ära hoida suured kulud ja tühja töö nii Ühendriikide kui ka Taani poolelt. Tänan teda selle eest ning ootan kohtumise ümberajastamist mõnele ajale tulevikus," kirjutas USA president.

Trumpil on augusti lõpus kavas reis, mis pidi ta muu hulgas viima Taani ja Poolasse.

Taani koloniseeris kahe miljoni ruutkilomeetri suuruse saare 18. sajandil. Praegu elab seal umbes 57 000 inimest, neist enamik inuitid ehk lääneeskimod.

Trump käis hiljuti välja idee saar Taanilt ära osta, kuid ütles alles pühapäeval, et selline "suur kinnisvaratehing" pole tema prioriteetide tipus.

"See mõte tuli esile ja ütlesin, et kindlasti, strateegilisest seisukohast on see huvitav ja oleme huvitatud, kuid räägime (Taaniga) pisut," lausus ta tollal. Kui talt küsiti, kas ta kaalub mõne USA territooriumi vahetamist Gröönimaa vastu, vastas ta: "Palju asju oleks võimalik teha... Sisuliselt on see suur kinnisvaratehing."

Taani pole Gröönimaa müümisest huvitatud. Gröönimaa välisministeerium rõhutas reedel, et saar on valmis igasugust äri tegema, kuid ise müügiks pole.