USA plaanib oma huvide kaitseks avada Gröönimaal konsulaadi

Valge Maja kavatseb peale 65-aastast pausi taasavada Gröönimaal USA konsulaadi. Plaan tuli ilmsiks samal ajal, kui president Trump teatas, et USA on huvitatud strateegilistel ja majanduslikel põhjustel Gröönimaa ostmisest Taanilt.

Valgest Majast saadetud kirjas Kongressile märgitakse, et konsulaadi taasavamine Gröönimaa pealinnas Nuukis on osa suuremast plaanist suurendada USA kohalolekut Arktika regioonis, vahendab The Guardian.

"USA-l on strateegilised huvid tugevdada poliitilisi, majandus- ja kaubandussuhteid kogu Arktika regioonis," märgiti kirjas parlamendi välisasjade komisjonile.

Valge Maja hinnangul on konsulaat selleks kriitiliselt vajalik ning aitaks kaasa USA huvide kaitsmisele Gröönimaal.

USA avas Gröönimaal konsulaadi Gröönimaal 1940. aastal peale seda, kui Natsi-Saksamaa oli okupeerinud Taani. Konsulaat suleti 1953.

Trump: USA suhted Taaniga on väga head

Samal ajal on USA silumas suhteid ka Taaniga, mis kippusid hapuks minema pärast seda, kui Taani peaminister Mette Fredriksen teatas, et ameeriklaste Gröönimaa ostusoov on absurdne.

Trump ja Fredriksen suhtlesid reedel omavahel telefoni teel ning Trump nimetas Fredrikseni hiljem "suurepäraseks naiseks".

"Meil oli tore jutuajamine. Meie suhted Taaniga on väga head. Ta helistas mulle ja ma hindan seda kõrgelt," ütles Trump ajakirjanikele enne sõitu G7 kohtumisele Prantsusmaal.