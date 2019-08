Leedu iseseisvumise juhtfiguur Vytautas Landsbergis tegi avaliku pöördumise Amazoni juhile Jeff Bezosele Molotovi-Ribbentropi pakti 80. aastapäeva eel.

Landsbergise sõnul sümboliseerivad Nõukogude Liidu sümboolikaga tooted kommunistliku türanniat. NL oli Saksa diktaatori Adolf Hitleri järgijate kaasosaline sõjakuritegudes ja genotsiidis, sõnas ta.

Leedu välisminister Linas Linkevicius ütles, et ka Balti riigi diplomaadid on palunud Amazonil toodete müümine lõpetada.

"See on solvav. Stalinistlikke kuritegusid ei mõisteta piisavalt hästi. Asi on ajaloolises õigluses," ütles välisminister.

Leedus keelatud sirbi ja vasara sümbol on mitmel Amazonis müügis tootel.

Landsbergis ütles, et 23. august, mida peetakse mõrvarliku Teise maailmasõja alguseks kuritegeliku 1939. aasta (NL-i diktaatori Jossif) Stalini-Hitleri pakti tõttu, oleks kõige sobilikum hetk lõpetada selle sümboli propageerimine.

Nõukogude Liit okupeeris Baltimaad 1940. aastal Natsi-Saksamaaga sõlmitud pakti alusel. Stalini võimuloleku ajal deporteeriti Baltimaadest sadu tuhandeid inimesi Siberisse ja Kesk-Aasiasse.

Eelmisel aastal lubas USA jaemüügikett Walmart Leedu suursaadikule, et lõpetab sirbi ja vasara sümboolikaga toodete müümise.

Saksamaa ja Nõukogude Liit leppisid 1939. aastal 23. augustil Molotovi-Ribbentropi pakti kurikuulsa salaprotokolliga, kuidas nad Ida-Euroopa omavahel ära jagavad.