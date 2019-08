Keskerakond on võrreldes riigikogu valimistele eelnenud küsitlustega kaotanud valijaid mitte-eestlaste seas ning langus jätkus ka augustikuises küsitluses.

Kui juunis toetas Keskerakonda 61 protsenti muust rahvusest valijaid, siis augustis vaid 57 protsenti. Veelgi varasemasse aega minnes, siis näiteks detsembris 2018 oli Keskerakonna toetus venekeelsete valijate seas 78 protsenti. Edgar Savisaare Keskerakonna juhiks oleku ajal küündis vastav näitaja üle 80 protsendi.

Samas toetas augustis eestlastest Keskerakonda 15 protsenti, mida on nelja protsendipunkti võrra rohkem kui juunis. Ehk just eestlastest toetajate arvu kasv on taganud Keskerakonna üldtoetuse tõusu.

Eestlastest vastajate seas kuulub ülekaalukas esikoht Reformierakonnale 38 protsendiga, teisel kohal on EKRE 18 protsendiga. Sotsiaaldemokraate ja Isamaad toetavate eestlaste osakaal on vastavalt üheksa ja kaheksa protsenti

Muust rahvusest valijate seas saab Keskerakonna järel enim toetust Reformierakond (13 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (kaheksa protsenti) ja Eesti 200 (seitse protsenti).

Sealjuures on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus eestlaste ja muust rahvusest valijate seas võrdne, Eesti 200 puhul on aga mitte-eestlaste toetus isegi suurem (eestlastest valiks seda erakonda viis protsenti).

Iga neljas mees toetab EKRE-t

Lisaks vastaja rahvusele ilmnesid käärid erakondade toetustes ka vastajate soo puhul. Nii on EKRE toetus meeste hulgas peaaegu kolm korda suurem kui naiste seas - kui iga neljas mees (25 protsenti) toetab EKRE-t, siis vaid üheksa protsenti naistest.

Seevastu Keskerakonda ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetavad naised meestest rohkem: Keskerakonna puhul on toetus naiste seas 24 ja meeste seas 19 protsenti; sotside vastavad näitajad on 10 ja seitse protsenti.

Reformierakonna toetajaskonnas on naiste ja meeste osakaal enamvähem võrdne - vastavalt 35 ja 33 protsenti.

Reform noolib üha vanemaid valijaid

Keskerakond onkõige populaarsem erakond 65-aastaste ja vanemate valijate seas: 65-74 aastastest toetab seda erakonda 33 protsenti, 75-aastastest ja vanematest 37 protsenti.

Kuid kõigis vanusegruppides alla 65 eluaasta on esikohal Reformierakond. 18-24-aastastest valijatest hääletaks nende poolt 33 protsenti, 25-34-aastastest 45 protsenti, 35-49-aastastest 41 protsenti ja 50-64-aastastest 32 protsenti valijaist.

Tähelepanuväärne, et Keskerakonna toetus kõige nooremas vanusegrupis (18-24) on vaid kuus protsenti.

EKRE toetus on suurim 50-64-aastaste (22 protsenti) ja 65-74 aastaste (23 protsenti) valijate seas.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetavad enim kõige nooremad (18-24-aastastest 12 protsenti) ja kõige vanemad (75+ aastastest 14 protsenti). Sarnane on olukord Isamaa puhul (kõige noorematest 10 protsenti ja kõige vanematest 11 protsenti).

Turu-uuringute AS küsitles näost-näkku ja veebipaneelis kokku 1000 inimest. Küsitlus viidi läbi 9. kuni 20. augustini.