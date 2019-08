Keskerakond jääb ka Tallinnas Reformierakonnale kindlalt alla

Reformierakonda lubas valida 34 ja Keskerakonda 23 protsenti Tallinna valimisõiguslikest kodanikest, selgus ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i enam kui tuhande vastajaga omnibuss- ja veebiküsitlusest.

Oluline on siiski rõhutada, et küsitlus on tehtud inimeste riigikogu valimiste eelistusi küsides ning riigikogu valimistest saavad osa võtta vaid Eesti kodanikud, kuid kohalikel valimistel saavad hääletada alalised elanikud ehk nn vene hääle osakaal on siis suurem.

Siiski on nii suur toetuse vahe varasemaid küsitlusi silmas pidades märkimisväärne. Veel maikuus oli Keskerakond pealinna valijate eelistustes napilt esikohal 31 protsendiga, Reformierakonda lubas siis valida 30 protsenti tallinlastest.

Nelja partei toetus Tallinnas oli augustis üsna võrdne - EKRE toetus on kümme, erakonnal Eesti 200 ja Isamaa mõlemal kaheksa ning Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal seitse protsenti.

Nende numbrite puhul on oluline välja tuua, et EKRE toetus on pealinnas oluliselt madalam kui üleriigiliselt (16 protsenti) ning Eesti 200 oma seevastu suurem (üle-eestiliselt viis protsenti).

Kolm protsenti tallinlastest valiks Rohelisi, kaks protsenti Elurikkuse Erakonda ja üks protsent Vabaerakonda.