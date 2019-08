Vabaduse väljakul meenutati Balti ketti

Hulk rahvast kogunes täna Vabaduse väljakule, et meenutada meie lähiajaloo üht olulisimat sündmust. Arutelusid kuulama tulnud Elsa Pajumaal oli Balti ketis vabaduse eest seismine eredalt meeles.

"Meil olid kaasas ka omatehtud plakatid. Eestimaa kestma jääb, eesti keel Eestimaal. Selle IME (Ise Majandav Eesti - toim.) kohta oli üks plakat. Kandsime neid plakateid ja meil oli seal tõepoolest väga tihe olemine, sest rahvast oli palju," rääkis ta.

Pajumaa sõnul oli Balti keti ajal tunne, et tegu on millegi väga suurega.

Ajaloolase David Vseviovi sõnul on tähtis roll meenutamisel, sest 30 aastat tagasi toimunud sündmused kipuvad juba ühiskonnas ununema. Tema sõnul näitas Bali kett seda, kuidas on võimalik rahva algatusel midagi päriselt muuta.

"Sageli öeldakse, et meist ei sõltu midagi. Kasvõi variandis "miks ma peaksin minema valimistele". Aga see on ju näide sellest, et sõltub küll. Kui me ikkagi kõik otsustame midagi muuta või väga paljud meist, ja teeme seda rahumeelselt, mitte purustades vitriine, mitte keerates autosid tagurpidi, siis on võimalik väga palju saavutada," rääkis Vseviov.

Oluline on teada ja tunda ka inimesi, tänu kellele Balti kett teoks sai, ütles ajaloopäeva korraldanud Rahvarinde muuseumi juhataja Helen Lausma-Saar.

"Miks me oleme õnnelikud, on see, et meiega koos on inimesed, kes korraldasid Balti ketti. Me äsja kuulasime Rein Veidemanni, Andrus Öövelit, meiega on siin Henn Karits ja paljud teised Balti keti korraldajad. Me meenutame neid olulisi inimesi, sündmuseid ja nii me anname neid sündmuseid edasi ka järgnevatele põlvedele," rääkis Lausma-Saar.