Andrus Öövel: Eesti inimesed murdsid Moskva-meelsete selgroo Toompeal

Öövel, kes liikus tol päeval läbi rahvamassi Toompea lossi, meenutas "Ringvaates", et lossist väljapoole vaadates tundus olukord hirmsam kui väljas olles.

"Arvan, et seestpoolt väljapoole vaadates oli oluliselt hirmsam kui väljastpoolt sissepoole, sest terve lossiesine oli tõepoolest nõukogudemeelseid inimeis täis, aga lossist vaadatuna ei olnud näha, kas neid oli ka terve Vabaduse plats täis või Toompea mägi kuni Kaitseliidu majani. Ma julgeks öelda, et nähes, et nõukogudemeelseid on siiski ainult lossiesine plats täis, oli minul uskumus, et me saame sellest probleemist jagu," kirjeldas Öövel toonast olukorda.

Öövli hinnangul päästsid eestlased olukorra. "Nagu terves laulvas revolutsioonis, mina teeksin kõige sügavama kummarduse kõikide eestimaalaste ees, kes otsustasid sel hektel tulla ja veelkord väljendada seda, mida nad oma hinges kandsid. Ma julgen öelda, et Eesti inimesed murdsid mässajate selgroo ja sellest alates oli meie tee taasiseseisvumisele juba oluliselt lihtsam."

Öövel tunnustas samas ka toonast peaministrit Edgar Savisaart ja siseminister Olev Laanjärve.

"Aga ikkagi, inimene, tema tahtmine, tema sügav veendumus sellest, et on aeg ise otsustada ja oma otsuste eest ka vastutada, said määravaks," sõnas ta.